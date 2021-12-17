新手媽2個月花13萬聘保母！竟A走新生兒用品+零食　虐嬰黑歷史曝

▲北市新手媽花13萬聘楊姓保母到府顧新生兒，豈料楊女不但無照竟還偷走家中零食。（圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市楊姓女子佯稱有合法執照可到府托育，新手媽媽與她簽立托育合約後，支付2個月共13萬薪資，豈料楊女藉居家托育，在凌晨將嬰兒房價值1900元新生兒毛巾、衣物等放進包包內，臨走前又竊取廚房冰箱內價值7080元的食物及零食櫃內的零食。士林地院審結，依詐欺、竊盜罪，處拘役70日，易科罰金7萬元。

2019年9月2日新手媽媽曉玲（化名）在臉書托嬰相關臉書找到楊女，與楊女簽立托育合約後，先支付2個月13萬薪資，委託楊女在住家進行居家托育剛滿月寶寶。但沒想到手腳不乾淨的楊女，10月16日0時52分，竟不顧入睡嬰兒，偷走嬰兒房內全新價值1900元的新生兒毛巾、衣物等用品，又到廚房冰箱拿走7080元食物及零食，僅花2分鐘得手後逃逸無蹤。

曉玲提告後，才驚訝發現，原來楊女在2017年2月已向台南市政府社會局申請停止居家式托育服務登記，但她卻在停止登記後仍私下收托兒童，甚至對收託兒童疑疏忽照顧，經台南市政府社會局認其違反兒童及少年福利與權益保障法第26條第1項第4款規定而廢止其居家托育服務登記證書。

法官審酌她並無合法在北市執行到府托嬰職務資格，竟利用曉玲急需到府托育服務機會，以詐術導致他人交付財物，且漠視他人尋求合法妥當居家托育的權益，並可能造成他人嬰幼兒生命身體健康受有損害，又竊取他人財物，顯然缺乏尊重他人財產的觀念。

雖然楊女辯護律師請求緩刑宣告，但楊女在警詢、偵訊時均否認犯行，甚至在準備程序僅就詐欺部分承認犯行，難認有真誠悔過之意，復考量她與曉玲未和解並取得諒解，曉玲也表示，請法院依法判決，不同意給予緩刑，依詐欺取財罪，處拘役59日、竊盜罪處拘役20日，應執行拘役70日，易科罰金7萬元。20日可上訴。