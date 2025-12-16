　
社會 社會焦點 保障人權

飛指部9官兵「明星三缺一」營區聚賭　開群組記帳露餡判拘20天

▲▼空軍防空暨飛彈指揮部編成典禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲空軍9官兵用手機遊戲連線打麻將聚賭，均遭判處拘役20日。（ETtoday資料照，與本案無關／記者黃克翔攝）

記者葉品辰／澎湖報導

空軍防空暨飛彈指揮部第612營第3連9名官兵竟在營區內利用手機遊戲連線打麻將聚賭，還成立LINE群組結算賭資，行徑全被長官查手機時意外揭發，案件曝光後移送法辦，澎湖地方法院近日審結，認定9人涉犯在營區賭博罪，分別判處拘役20日，得易科罰金。

判決指出，9名官兵於2023年9月至10月間，都在空軍防空暨飛彈指揮部第612營第3連服役，卻在營區內以手機APP「明星三缺一」透過網路連線打麻將。為了方便記帳與結算輸贏，9人還特地成立LINE群組，取名「加減乘除」，將對賭積分統一記錄，約定1點積分等同新台幣1元，由輸家支付等值金錢或以飲料、食物、生活物品抵付，已構成賭博行為。

軍方長官例行檢查手機時，意外發現該群組對話紀錄，隨即通報憲兵單位偵辦，全案因此曝光。法院審理時，9名被告均坦承犯行，並有懲罰評議會紀錄、案件報告、自白及群組對話等證據佐證。法官認為，被告等人未循正當途徑取財，竟在服役營區內賭博，違反軍紀，所幸犯後坦承、犯行期間不長，且無前案紀錄，依陸海空軍刑法在營區賭博罪，各判拘役20日，如易科罰金以每日新台幣1000元折算，全案仍可上訴。

12/14 全台詐欺最新數據

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」判3月「兔姐」判4月

基隆毒駕男「刷一排防撞桿」！蔬果行前猛撞奪命　5天前曾自撞藥局

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

監獄收容人打管理員　違規單「欲攻擊主管」還被他挑毛病

超商店員裝闊「月給10萬包養」摩鐵談價錢硬上　射後神隱慘了

黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

恆春台灣牛前3車追撞！氣囊炸開男受困　消防破窗救人急送醫

27歲男高山症發作險丟命！呼吸不順血氧剩61　直升機即刻救援

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

台北地方法院近日審結一起高額偽造本票案，有「華爾街女神」之稱的陳莉婷，其母胡青青被查出偽刻亡夫3名妹妹的印章，假冒小姑名義簽立5張本票，總金額高達8億8千多萬元，並向法院聲請強制執行，其中4件一度獲裁准。小姑們收到裁定後提告，最終確認本票債權不存在，北院認定胡青青犯下5件偽造有價證券罪，合併判處有期徒刑6年，可上訴。

