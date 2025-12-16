飛指部9官兵「明星三缺一」營區聚賭　開群組記帳露餡判拘20天

▲空軍9官兵用手機遊戲連線打麻將聚賭，均遭判處拘役20日。（ETtoday資料照，與本案無關／記者黃克翔攝）

記者葉品辰／澎湖報導

空軍防空暨飛彈指揮部第612營第3連9名官兵竟在營區內利用手機遊戲連線打麻將聚賭，還成立LINE群組結算賭資，行徑全被長官查手機時意外揭發，案件曝光後移送法辦，澎湖地方法院近日審結，認定9人涉犯在營區賭博罪，分別判處拘役20日，得易科罰金。

判決指出，9名官兵於2023年9月至10月間，都在空軍防空暨飛彈指揮部第612營第3連服役，卻在營區內以手機APP「明星三缺一」透過網路連線打麻將。為了方便記帳與結算輸贏，9人還特地成立LINE群組，取名「加減乘除」，將對賭積分統一記錄，約定1點積分等同新台幣1元，由輸家支付等值金錢或以飲料、食物、生活物品抵付，已構成賭博行為。

軍方長官例行檢查手機時，意外發現該群組對話紀錄，隨即通報憲兵單位偵辦，全案因此曝光。法院審理時，9名被告均坦承犯行，並有懲罰評議會紀錄、案件報告、自白及群組對話等證據佐證。法官認為，被告等人未循正當途徑取財，竟在服役營區內賭博，違反軍紀，所幸犯後坦承、犯行期間不長，且無前案紀錄，依陸海空軍刑法在營區賭博罪，各判拘役20日，如易科罰金以每日新台幣1000元折算，全案仍可上訴。