瞬間畫面曝！台南民宅氣爆「如砲彈爆炸」　騎士慘遭衝擊波炸倒

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市新營區文化街一處民宅15日晚間8時許發生氣爆！42歲陳姓屋主疑似煮食不慎，使用4公斤桶裝瓦斯時意外引發爆炸，導致屋主全身49%二度燒傷，炸出的碎玻璃更波及到路過的46歲王姓機車騎士，所幸並無生命危險，而當時的事發瞬間也曝光！

▲台南新營區一處民宅發生氣爆，屋主與路過騎士送醫。（圖／民眾提供，下同）



監視器畫面拍下，一輛機車正從民宅外經過，卻突然發生爆炸，內部物品全部瞬間噴出，爆炸力道之大造成鐵皮屋簷與牆磚都被炸壞，經過的騎士也被爆炸波與噴出的碎片擊中摔車，蹲跪在地上緩了一陣子才慢慢走到路旁。

台南市消防局昨晚8時08分接獲民宅氣爆，出動8車19人前往救援，屋主陳男臉部、前胸、雙大小腿及右前臂受有49%的2度燒燙傷，送往永康奇美醫院，遭波及的46歲王男則是臉部、手腳遭噴濺的玻璃割傷，送往柳營奇美醫院，2人皆意識清楚。

初步了解，該場氣爆波及包括中山路272至278號、文化街2之3至3之1號及5、7號，一共10個住戶，且損壞3輛車子，燃燒面積約10平方公尺。台南市長黃偉哲表示，消防與警察人員已到場處理，現場已安全，呼籲民眾勿靠近災區，並注意家庭瓦斯使用安全，避免類似意外再次發生。