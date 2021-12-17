陳亭妃爆黃偉哲養網軍　國民黨：黨內互打證實蔡英文網軍治國

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

林秉樞家暴民進黨立委高嘉瑜案扯出綠營網軍風暴。民進黨立委陳亭妃日前在節目上爆料「網軍頭」就在台南市長黃偉哲的市長辦公室裡，國民黨文傳會主委凌濤17日直呼，民進黨養網軍已從綠營自家立委口中得到證實，其不僅四處出征政敵還造成黨內互打，吃相十分難看，蔡英文總統兼任黨主席至今沈默，但終究無法逃避「網軍治國」的究責。

凌濤表示，陳亭妃在節目上爆料黃偉哲有網軍，一來讓人質疑陳亭妃是否刻意將網軍的輿論風向帶往黃偉哲身上，以撇清自己與「台獨機關槍」李柏璋之間錯綜複雜的關係；二來，這表明了民進黨養網軍完全是不爭的事實，而且還是從自家立委口中得到證實，再次重重打臉民進黨秘書長林錫耀稱「沒錢養網軍」的荒謬說法。

凌濤指出，疑似李柏璋PTT帳號的「Crazy Winnie」攻擊許多公職人員，其中又以攻擊黃偉哲為最大宗，且陳亭妃竟然奇蹟似地躲過攻擊，而李柏璋曾任陳亭妃的胞妹—台南市議員陳怡珍的助理，李柏璋與陳亭妃兩人的關係啟人疑竇。如今，陳亭妃還在節目上爆料，咬定黃偉哲養網軍拼命抹黑台南市議會，讓人感嘆民進黨到底還有誰沒有網軍？

凌濤批評，民進黨上下與網軍為伍，漫天攻擊非我族類的善良百姓，試圖打壓異己與民意作對，而民進黨政客經營網軍，連綠營自家人都可以黨內互打到刀刀見骨，其用以對付政敵，分化台灣社會更是毫不手軟。

凌濤提醒，面對四大公投案的民意反撲，民進黨的網軍又再度出閘、髒水亂潑，在網路上製造許多公投假訊息誤導民眾，傷害台灣民主。而1218的公投，是國家保障給人民最基本的意見表達管道，呼籲大家為了你我的民主權利、食安健康、環境與經濟發展，一定勇敢地出門投下四個同意票，才能有力制衡躲在網軍後面、忽略民意的民進黨政府。

其他人也看了這些新聞...

►四大公投1982萬人有投票權 通過門檻495萬票

►1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投 公投票分四種顏色、記得帶三寶

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看