林秉樞翻版！偷拍裸照還恐嚇　渣男被分手嗆女方「來買回去啊」

▲林秉樞翻版！偷拍裸照還恐嚇，彰化渣男被分手竟嗆女方「來買回去啊」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

恐怖情人林秉樞翻版！彰化一名許姓已婚男子與外遇小三入住逢甲一間旅館時，偷拍女友裸照及影片，小三憤而提告，原本兩人在一審時和解，但小三事後發現許男已婚決定分手，許男竟傳簡訊恐嚇小三「來買回去啊」、「好笑」等語，並威脅要散布裸照，彰化地方法院審理後依恐嚇、違反保護令等罪等判許拘役80天。

判決指出，許男在108年4月間起至同年12月間，在與被害人入住多間旅館期間，拍攝多張被害人赤裸上身，背向鏡頭或正在睡眠之照片及16段影片。之後許男透過IG不同帳號與被害人聯繫，對話中放上偷拍的裸照簡圖，恐嚇被害人「只會封鎖，我也只會外流」、「妳就一個一個慢慢傳ㄍㄟ妳異性朋友」、「幹」、「垃圾」等語。

判決也提到，許男透過LINE將被害人裸照傳給被害人的妹妹，並以「你認識這個人嗎?不知道這樣看不看的清楚，不清楚說一下」、「那我在臉書上問問」等語，暗示將會散布被害人裸照，讓被害人恐懼不已。

被害人受不了許男頻頻以裸露照片及影片要脅，今年3月聲請核發保護令獲准，未料許男一再違反保護令，繼續透過臉書Messenger等通訊軟體，傳訊息要脅被害人。

彰化地院審結該案，考量許男坦承犯行，並與被害人和解，另考量被告自述教育程度為大學畢業，在家幫忙從事室內設計裝潢工作，日薪1500元，與配偶分居中，還需扶養快滿4歲的兒子，法官最後依恐嚇罪判處拘役80日、得易科。