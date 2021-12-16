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台南跨年卡司集結完畢　黃偉哲：林宥嘉、炎亞綸、周興哲等男神皆列隊

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府16日公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊，甫獲第56屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人的炎亞綸，今日現身南紡購物中心宣傳，他表示這次跨年會以樂團形式演出「男團時光機」，台南的朋友敬請期待！

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

台南市長黃偉哲表示，此次演唱會系列將與創世基金會合作發起「大額發票抽房子、小額發票做公益」慈善活動，鼓勵大家來看演唱會時，也把不能參加台南購物節抽獎的100元以下小額或外縣市發票帶來捐贈，若每人捐贈5張，3場演唱會下來就能募集百萬張發票，幫助弱勢朋友，來台南參加演唱會的同時，還能抽獎做公益，一舉三得，看演唱會開心，做愛心更開心！

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

炎亞綸表示，覺得跟台南很有緣份，很常來台南演出，這次跨年會以樂團形式演出「男團時光機」，明年也會有新戲跟新節目，持續全方位發展，大家可以期待一下！

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

「2022台南耶誕跨年系列活動」多達6場，分別為3場親子活動及3場演唱會，全都皆是免費參加，台南市政府感謝企業熱情相挺：台灣中油股份有限公司、中華電信、好帝一食品（牛頭牌）、陞發國際、皇龍建設、皇龍開發、台南紡織、南紡購物中心、遠雄文教基金會、統一企業、清景麟建築團隊及開基玉皇宮。讓台南12月週週精彩，大小市民都有適合的活動可參與。市議員沈震東也到場關心。

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

台南市政府指出，12月19日星期日「原聲草地音樂會」，在新營南瀛綠都心公園，卡司：動力火車、Matzka、戴愛玲、足魯樂團、不幸機構、張秀卿、劉昊等。12月25日星期六「巨星耶誕演唱會」在台南市政府西側廣場，卡司：徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒。12月31日星期五「好YOUNG跨年演唱會」在台南市政府西側廣場，卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、?te壞特、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光。

▲台南市政府公布跨年最後一波卡司名單公布，再添「林宥嘉」、「炎亞綸」、「周興哲」等男神歌手列隊台南跨年戰隊。（圖／市府提供，下同）

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