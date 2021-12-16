吳思瑤切割「不熟林秉樞」！被爆主動約喝咖啡3人行　對話截圖曝

▲吳思瑤先前聲稱與林秉樞不熟，不料遭國民黨台北市議員徐巧芯爆料，她曾經主動約林秉樞喝咖啡。（圖／記者黃彥傑攝；吳思瑤國會辦公室提供）

記者趙蔡州／綜合報導

林秉樞毆打民進黨立委高嘉瑜事件，扯出黨內派系互鬥、網軍等案外案，遭波及的立委吳思瑤事後澄清，因為圈內有共同朋友，才會與林秉樞認識，但雙方其實並不熟。對此，國民黨台北市議員徐巧芯16日在臉書爆料，貼出一張吳思瑤主動約林秉樞喝咖啡的對話截圖，打臉吳思瑤「雙方不熟」的說法。

▲徐巧芯在臉書貼出，吳思瑤主動約林秉樞喝咖啡的對話截圖。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

徐巧芯16日在臉書貼出的截圖可以看見，吳思瑤與詩人藝術家「國家文化藝術基金會」董事許悔之在臉書聊天，吳思瑤主動提出「我還需要多修煉啊，靜心、心靜。話說，我們的咖啡之約還沒成行，都降級了說，我找Raphael Lin（林秉樞臉書）一起來」，接著還二度標記林秉樞喊話「Raphael Lin聽到沒，呼叫你了」。

徐巧芯表示，說自己跟林秉樞不熟的吳思瑤委員，不僅在許悔之大師的臉書上約喝咖啡，更曾經帶著自己的狗狗跟林秉樞見面，對照吳思瑤起初被問到，與林秉樞關係「不熟」的說法，是不是等同於拆穿了一個新潮流成員的謊言呢。

她最後說，「真的奉勸新潮流的朋友們不要再說謊了，一個個被揭穿好尷尬，段老大，你說對嗎」、「說謊不難圓謊辛苦，認識就認識為什麼要躲，此地無銀三百兩」。

▼徐巧芯在臉書貼出，吳思瑤主動約林秉樞喝咖啡的對話截圖。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）