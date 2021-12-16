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黃偉哲行銷台南農產立委全缺席　陳亭妃：市府沒通知我

▲▼立法院 優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會 台南市長黃偉哲 炒麻油雞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台南市長黃偉哲日前到立法院推廣台南麻油，台南選區的6名民進黨立委卻全數缺席，引發外界遐想。對此，民進黨立委陳亭妃16日表示，台南市政府如果認為這件事情很重要，就應該親自詢問本人意見，好好安排大家的時間，民進黨也沒有分裂的本錢。

台南市政府農業局與民進黨立委郭國文14日在立法院舉辦「優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會」，由於距離12月18日的公投僅剩下不到一週的時間，加上民進黨團未發布甲級動員通知，受邀的民進黨立委賴惠員、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇皆缺席。

陳亭妃16日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，當天因為主邀方沒有通知她本人，所以不知道在立法院有推廣台南農產品的活動，而這場活動是由郭國文安排、借場地等，當時就有記者詢問郭國文，為何其他立委缺席，郭國文則說是因為在地方跑公投行程。

陳亭妃認為，在這件事情發生後，她也讓台南市政府了解，如果認為支持這件事情很重要，就應該親自詢問本人意見，好好安排大家的時間，她也說若邀請方有講清楚，也會告知這時間點不適當，畢竟這禮拜就要舉行公投，大家的行程都不太確定。

談及是否會因先前初選時的風波，影響與黃偉哲關係，陳亭妃則表示，在民進黨內初選過了就是過了，大家方向會一致，沒有分裂的本錢，而國民黨內鬥則是都沒鬥出一個方向，變成大家在互相拉扯。

陳亭妃也說，國民黨都沒向下扎根，現在都僅靠議員在地方打拚，而大家的服務方式也都是透過跟基層搏感情換來的，民進黨也是努力用心經營，不是派個西瓜就能夠當選。

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