蘇澳區漁會迎接春節慶團圓　推限量2380元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

▲▼蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你春節慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會迎接春節慶團圓，推出限量2千盒「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，物超所值每盒原價2680/盒，搶鮮購優惠價2380/盒，禮盒有漁會精選白鯧、生鮮干貝、 鬼頭刀魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、鮮甜白蝦、花枝丸及飛魚卵香腸共計8大項，新鮮澎湃，先購先贏，當令美味佳餚一次購足。漁會理事長蔡源龍16日代言，品質由漁會掛保證；另，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先，即日起至售完為止。

漁獲大滿載，春節慶團圓，大家所期待的鱻宴海鮮禮盒及白腹鯖魚片禮盒來囉！蘇澳區漁會表示，鑑於市售海鮮漁獲價格飆漲，且品質優劣參差不齊，特別為消費者嚴格把關，推出漁貨搶鮮購專案，有好吃及嚴選鱻宴搶鮮集錦禮盒，內容物品項包括 :白鯧、生鮮干貝、 鬼頭刀魚片、鮮甜軟絲、扁鱈（大比目魚）、鮮甜白蝦、花枝丸及飛魚卵香腸共計8大項，新鮮澎湃，先購先贏，供您及家人營養所需，當令美味佳餚一次購足。

另外，還推出有內行人才知道，油脂更豐厚俗稱扁仔青飛的白腹鯖魚片禮盒（160g/片，12入）原價720元，限量優惠價600元。

蘇澳區漁會即日起推出特惠活動；原價:2680/盒，搶鮮購優惠價:2380/盒，限量2000盒。加入蘇澳區漁會LINE生活圈（ID:@azs6931n）訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先，即日起至售完為止。預購服務專線: 03-9972808

※宅配出貨日期：1/6-18(例假日除外)，出貨後約2~3天到貨（因年節將至貨量及交通因素，恕無法指定到貨時間）

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