蘇澳區漁會迎接春節慶團圓　推限量2380元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

▲蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你春節慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會迎接春節慶團圓，推出限量2千盒「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，物超所值每盒原價2千680/盒，搶鮮購優惠價2千380/盒，禮盒有漁會精選透抽等8種新鮮膨派魚貨，漁會理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生11日連袂代言，品質由漁會掛保證；另，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限、及早搶先，即日起至售完為止。





漁獲大滿載，春節慶團圓，鑑於市售海鮮漁獲價格飆漲，且品質優劣參差不齊，蘇澳區漁會為消費者嚴格把關，推出漁貨搶鮮購專案，白腹鯖魚片禮盒（160g/片，12入）原價720元，限量優惠價600元，特別將內行人才知道俗稱的扁仔青飛，也就是白腹鯖魚片，油脂更,豐厚，更好吃。

漁會同時推出及嚴選「鱻宴搶鮮集錦禮盒」內容物品項包括﹕白鯧、北海道干貝、鯖魚片、鬥士蝦不辣、鮮甜軟絲、藍鑽蝦、扁鱈（大比目魚）、宜蘭大溪櫻花蝦共計8大項，新鮮澎湃，先購先贏，春節團圓供您及家人營養所需，當令美味佳餚一次購足。

「鱻宴搶鮮集錦禮盒」即日起開始推出預購特惠活動；鱻宴集錦盒原價2千680/盒，搶鮮購優惠價2千380/盒，預購限量2千盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限、及早搶先 ! 即日起至售完為止。





預購服務專線： 03-9972808 盧小姐，而白腹鯖魚禮盒每盒含運優惠價750元、鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費。宅配出貨日期：1/6~1/10，1/13~1/16（春節期間因貨量及交通因素，怒無法指定到貨時間）。

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