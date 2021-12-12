　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩　1男站路中跳舞1男錄影

記者游芳男／宜蘭報導

台九線蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)，11日0時許，有一輛法拉利與一輛BMW跑車男駕駛，竟將車停在路肩後，在主線車道逗留跳舞還錄影留念，蘇澳警方以車追人，要查辦違規者。

▲法拉利與BMW兩跑車男駕駛（箭頭所指），在蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)跳舞逗留，法拉利女乘客還錄影，警追人查辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲法拉利與BMW兩跑車男駕駛（箭頭所指），在蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)跳舞逗留，法拉利女乘客還錄影，警追人查辦。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇澳分局南澳交通小隊於12月11日0時42分接獲通報，於台九線蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)有兩男駕駛將法拉利與BMW跑車，一前一後的停在隧道路肩，2名男駕駛，在主線車道逗留跳舞還錄影留，警方獲報後立即趕赴現場，惟當時現場兩部違規自小客車已駛離，後續經調閱監視器發現該兩輛部自小客車，不但違規停駛路肩，且下車至隧道內主線道逗留嬉戲，詳細情形待警方持續釐清中。

警方也將配合隧道內科技執法系統，依規定舉發違規車輛，並依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款處以新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

蘇澳分局提醒用路人，隧道內車流往返眾多，切勿任意於隧道內逗留嬉戲，以免違規受罰。本分局將持續加強隧道內巡守及違規執法取締，以維護用路人行車安全。

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
人死才會有新病床！　南韓「醫療崩潰」重症者激增
快訊／雙北大停電　台電宣布「補償方案」
雙北大停電影響30.5萬戶　台電還原事故原因
結婚花光80萬存款！　「婆婆拿走全部紅包」新娘哭了
新竹動物園驚見「2隻童鞋掉老虎籠」　網嚇：被吃掉？
火鍋肉竟吃到「紙條」！　店家坦承疏失：標籤沒撕
快訊／又見球棒隊！　男被拖下車多人狂毆
法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道！　1男站路中跳舞1男錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

身影曝光！新北樹林驚傳「男子持菜刀吼路人」

攜毒趴趴走！花蓮男騎車違規左轉遭攔查　搜出安毒、手指虎

假檢警詐騙得手逾6.6億！受害者銀髮族最多　刑事局教你這樣做

快訊／高雄又見球棒隊！男子被拖下車　狂奔摔倒慘遭多人狂毆

火鍋肉竟吃到「紙條」！　嘉義店家坦承疏失：標籤沒撕乾淨

法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩　1男站路中跳舞1男錄影

快訊／高雄知名古蹟「旗后砲台」傳意外！　8歲童賞景失足墜地

撞路口3輛等紅燈機車！駕駛辯：煞不住　疑上完大夜疲勞駕駛

雞舍漏電...鄰居15隻名犬慘遭電死！雞農判賠450萬

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼原諒鄧佳華了：回來吧

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

鄧佳華0元拍AV「連千毅沉默3天發聲了」！　 警告最慘下場：真的很悲哀

大胃王挑戰吃100盎司肉船火鍋　30分鐘完食免費！2人涮肉狂嗑

正妹網友邀投資...男暈船匯68萬　遭勸阻竟嗆警：被騙也是我的事！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

雙手用力3下金屬扳手秒折斷... 「傳說中の大力士」手銬直接扯開

身影曝光！新北樹林驚傳「男子持菜刀吼路人」

攜毒趴趴走！花蓮男騎車違規左轉遭攔查　搜出安毒、手指虎

假檢警詐騙得手逾6.6億！受害者銀髮族最多　刑事局教你這樣做

快訊／高雄又見球棒隊！男子被拖下車　狂奔摔倒慘遭多人狂毆

火鍋肉竟吃到「紙條」！　嘉義店家坦承疏失：標籤沒撕乾淨

法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩　1男站路中跳舞1男錄影

快訊／高雄知名古蹟「旗后砲台」傳意外！　8歲童賞景失足墜地

撞路口3輛等紅燈機車！駕駛辯：煞不住　疑上完大夜疲勞駕駛

雞舍漏電...鄰居15隻名犬慘遭電死！雞農判賠450萬

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼原諒鄧佳華了：回來吧

佛斯特從不配球！奪冠榮耀全歸選手　妻小一起慶封王

身影曝光！新北樹林驚傳「男子持菜刀吼路人」

畢書盡變親民樂當「女兒傻瓜」　首度自剖內心：很硬的嘗試！

皮夾裡的千元鈔不見了　東港警調數十支監視器抓到賊

房價飆漲2區頂到天花板！「想回家種田還是買不起」　學者曝隱憂

住1年「頂樓露台樓中樓」屋主超滿意！內行曝「唯一缺點」笑了

快訊／台電道歉宣布「雙北停電補償方案」　按停電時數扣減電費！

變電所起火致停電「國民黨扯核四」　李正皓：邏輯死掉

全國最原住民氛圍聖誕樹　台東波浪屋點燈

雙北大停電影響30.5萬戶　台電：室內變電所若能啟用就可避免

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

社會熱門新聞

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

飛彈指揮部士官長酒駕自撞！千萬終身俸飛了

不跟鄧佳華拍了…AV女優辭演！導演換「她」上

新北耶誕城爆「場外格鬥賽」　1男鼻血狂噴求助警

他SOD男女通吃！　「揉奶、吞吐」劇情反轉

朋友以為當和事佬　害女被前男友當街扛走

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼鄧佳華：回來吧

即／新北樹林疑驚見未爆彈　軍方趕赴現場

女導遊外遇司機　嬌喊：給老公親親吸吸

雞舍漏電...鄰居15隻名犬慘遭電死

金鐘獎得主「被拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血

每天5次為限　八三么軍中樂園「侍應生」故事曝光

即／高雄又見球棒隊！男被拖下車慘遭多人狂毆

更多熱門

相關新聞

快訊／本土+0！今增6起境外移入

快訊／本土+0！今增6起境外移入

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增6例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

撞路口3輛等紅燈機車！駕駛辯：煞不住

撞路口3輛等紅燈機車！駕駛辯：煞不住

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

越女「上午打疫苗下午接客」　皮條客眼殘拉到警官

越女「上午打疫苗下午接客」　皮條客眼殘拉到警官

社畜剛領薪想省開銷　動歹念全被錄

社畜剛領薪想省開銷　動歹念全被錄

關鍵字：

宜蘭蘇花改觀音隧道跳舞逗留影音路肩停車監視器

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

睡覺手機放床頭恐罹癌？醫師解密了

周杰遭爆「逼女友吃避孕藥」首發聲：其實我是Gay

20歲女乳頭「詭掛乒乓肉球」猛晃！男友脫衣嚇歪：菜花嗎

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

國小女兒「反著吃餐盒」　原因點醒萬人

蕾菈模仿許瑋甯放閃湯宇！遭飆粗話「哪比得上人家」

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

快訊／台電「變壓器起火」火光狂炸！搶救困難

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

「沒跟醜男做過！」床戰鄧佳華女優加價6成片酬

更多

最夯影音

更多
林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦

林依晨放風朝聖魏如萱演唱會　少女樣現身記者驚呼：怎麼那麼瘦
驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

驚險8秒！廣東媽躲過廚房氣爆　兒哭聲哭引注意...她：救命恩人

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

不滿靠太近！豪車阻擋重機去路　被騎士噴辣椒水...還恐挨罰2萬4

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

駕駛停車遇「人肉占位」頻喊報警　女子留原地僵持：這是我朋友欸

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

留下來嘛～黏人浪浪「強制陪伴」　車後咬鞋狂奔...他哭：我要下班！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面