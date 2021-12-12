法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩　1男站路中跳舞1男錄影

記者游芳男／宜蘭報導

台九線蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)，11日0時許，有一輛法拉利與一輛BMW跑車男駕駛，竟將車停在路肩後，在主線車道逗留跳舞還錄影留念，蘇澳警方以車追人，要查辦違規者。

▲法拉利與BMW兩跑車男駕駛（箭頭所指），在蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)跳舞逗留，法拉利女乘客還錄影，警追人查辦。（圖／記者游芳男翻攝）

蘇澳分局南澳交通小隊於12月11日0時42分接獲通報，於台九線蘇花改觀音隧道北上第4橫坑（130.4K處)有兩男駕駛將法拉利與BMW跑車，一前一後的停在隧道路肩，2名男駕駛，在主線車道逗留跳舞還錄影留，警方獲報後立即趕赴現場，惟當時現場兩部違規自小客車已駛離，後續經調閱監視器發現該兩輛部自小客車，不但違規停駛路肩，且下車至隧道內主線道逗留嬉戲，詳細情形待警方持續釐清中。

警方也將配合隧道內科技執法系統，依規定舉發違規車輛，並依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款處以新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

蘇澳分局提醒用路人，隧道內車流往返眾多，切勿任意於隧道內逗留嬉戲，以免違規受罰。本分局將持續加強隧道內巡守及違規執法取締，以維護用路人行車安全。