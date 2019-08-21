蘇澳區漁會迎中秋　推限量1580元「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

▲蘇澳區漁會「鱻宴」禮盒，讓人中秋團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會迎接中秋佳，推出限量1千500盒「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，物超所值每盒只要1千580元（市價1千780元），禮盒有漁會精選透抽等8種新鮮膨派魚貨，漁會理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生21日連袂代言，品質由漁會掛保證。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍、常務監事林月英、總幹事陳春生21日為限量1千500盒「鱻宴搶鮮集錦禮盒」代言時，漁會人員並現煎透抽、竹莢魚、蝦不辣等讓人試吃，吃過的人都說讚。

蔡源龍表示，「鱻宴搶鮮集錦禮盒」內容物品項包括： 竹筴魚一夜干、鯖魚片、蝦不辣、漁夫船凍透抽、藍鑽蝦、扁鱈（大比目魚）、花枝丸及飛魚卵香腸共計8大項，新鮮膨派，先購先贏，中秋團圓海鮮美味佳餚一次購足。

漁會即日起開始推出預購特惠活動；鱻宴集錦盒原價：1千780元/盒，搶鮮購優惠價：1千580元/盒，預購限量1千500盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享九折優惠，名額有限、及早搶先 ！ 即日起至售完為止。

另外，漁會也推出白腹鯖魚片禮盒（160g/片，12入）原價720元，限量優惠價600元，而內行人才知道俗稱的扁仔青飛，也就是白腹鯖魚片，油脂更豐厚，更好吃。

漁會指出，預購服務專線：03-9972808盧小姐。運費方面，白腹鯖魚禮盒每盒含運優惠價750元，「鱻宴搶鮮集錦禮盒」運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費，宅配日期9/2~9/6。