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疫情害了黑鮪魚季「低價僅100元」！　漁業署擬爭取14億預算紓困

▲▼黑鮪魚需符合4要件，才稱得上宜蘭或全國第一黑鮪，。（圖／記者游芳男攝）

▲蘇澳區漁會指出，黑鮪魚今天低價只有100元，實在非常低。（圖／記者游芳男攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣各產業，其中漁業部分受到不少波及，許多餐廳被迫暫停營業，漁業署今（26日）表示，以黑鮪魚為例，價格就比去年同期低了10至15%，主要就是該魚種都生食居多，不適合長期冷凍，目前已向行政院爭取14.7億預算。

蘇澳區漁會受訪提到，4月下旬今天的漁獲量有1042尾，跟前幾年比算是很多，「今天每公斤高價360元，低價只有100元，很低、很低，非常低。」，對比正常每公斤平均應落在500多元差了很多。該會理事長蔡源龍表示，黑鮪魚現在價錢不是很理，想數量又比往年多，接下來六月前半段還會更豐收，高價以前大概平均500多元，低價200多元，差了3成。很多餐廳暫停營業，漁獲量出不去，蔡源龍無奈表示，這些只能先用急速冷凍處理，等疫情過了考慮加工成罐頭或辦理促銷活動，但各種處理費用最後都會加諸承銷人。

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漁業署署長張致盛表示，去年開始就都有在做漁業貸款低利息，補助漁工防疫旅館費用，減少船東負擔，加上外籍漁工減少，出海作業人數不夠，雇用外來船員等多項都有補貼，今年規劃出14.7億預算送行政院核定中，預計除原本措施繼續執行外，在漁產銷等行銷費用也都包含在預算裡面，就是希望在這波疫情中能解困。張致盛強調，現在各部會都在爭取預算，漁業署提出預算還要核定，14.7億不一定會是最後數字。

▲屏東縣東港區魚市場19日拍賣黑鮪魚，重達410公斤。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲漁業署提到，振興措施包括加強漁產內外銷、資材補貼等。（圖／記者陳崑福翻攝）

漁業署指出，為因應新冠肺炎對產業的影響，規劃一系列紓困及振興漁業措施，期降低疫情對產業的衝擊，為能讓第一線漁會、公協會及縣府等夥伴瞭解，並雙向進行溝通，5月在北、中、南舉辦5場紓困及振興措施說明會。

漁業署進一步提到，說明部分包括漁業融資貸款利息補貼、漁船僱用外來船員補貼、漁民生活補貼、漁會甲類會員補助、漁船人力需求及娛樂漁業漁船經營等紓困措施，以及加強漁產內外銷、資材補貼、養殖漁業生產調節等振興方案，說明會中與會人員提出許多問題，如僱用外來船員補貼、養殖池消毒認定、土地房屋租金減免、紓困貸款標準、新增紓困振興項目、修正延長相關措施申請期限及補助漁會相關行政作業費等。

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