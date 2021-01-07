蘇澳區漁會迎春節慶團圓　推限量「鱻宴搶鮮集錦禮盒」

▲蘇澳區漁會「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，讓你春節慶團圓海鮮美味一次購足。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會迎接春節慶團圓，推出限量2千盒「鱻宴搶鮮集錦禮盒」，物超所值每盒原價2680元，搶鮮購優惠價2380元，禮盒有漁會精選白鯧、鮮甜軟絲等8種新鮮膨派魚貨，漁會理事長蔡源龍7日代言，品質由漁會掛保證；另，加入蘇澳區漁會LINE生活圈訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先，即日起至售完為止。





漁獲大滿載，春節慶團圓，鑑於市售海鮮漁獲價格飆漲，且品質優劣參差不齊，蘇澳區漁會為消費者嚴格把關，也推出漁貨搶鮮購專案，白腹鯖魚片禮盒（160g/片，12入）原價720元，限量優惠價600元，這是內行人才知道俗稱的扁仔青飛，也就是油脂更豐厚，更好吃的白腹鯖魚片。

蘇澳區漁會7日推出嚴選「鱻宴搶鮮集錦禮盒」內容物品項包括﹕白鯧、北海道干貝、 鯖魚片、花枝丸、鮮甜軟絲、鮮凍白蝦、扁鱈（大比目魚）、飛魚卵香腸共計8大項，新鮮澎湃，先購先贏，春節團圓供您及家人營養所需，當令美味佳餚一次購足。

「鱻宴搶鮮集錦禮盒」即日起開始推出預購特惠活動；鱻宴集錦盒原價2680/盒，搶鮮購優惠價2380/盒，預購限量2千盒，加入蘇澳區漁會LINE生活圈（ID:@azs6931n）訂購前300名者，每人1盒享9折優惠，名額有限、及早搶先，即日起至售完為止。





預購服務專線： 03-9972808 盧小姐，而白腹鯖魚禮盒每盒含運優惠價750元、鱻宴禮盒運費每盒160元，兩盒以上（同一地點）免運費。宅配出貨日期：1/20~1/22，1/25~1/29，2/1~2/2（春節期間因貨量及交通因素，怒無法指定到貨時間）。

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