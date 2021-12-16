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怪風捲走充氣城堡　小學生全被拋飛「急墜10公尺」2童當場慘死

▲▼澳洲一所小學的充氣城堡被吹走，導致至少2童死亡。（圖／翻攝Twitter@MonteBovill）

▲澳洲一所小學的充氣城堡被吹走，導致至少2童死亡。（圖／翻攝Twitter@MonteBovill）

記者吳美依／編譯

澳洲塔斯馬尼亞州今（16）日發生悲劇事件，西爾克雷斯特小學（The Hillcrest Primary School）正在舉行活動，慶祝學年結束，未料一座充氣城堡竟被強風吹起，拋到高空中後墜地，多名學生從32英尺（約10公尺）高空重摔墜地，導致至少2名孩童死亡、數人重傷。

BBC報導，德文港（Devonport）警方證實，此意外發生在上午10時，並且是因強風引起，一些受傷學童在現場接受醫護人員救治，或者搭乘直升機送醫，未受波及的孩子已經被家長接回家。

警方並未透露，事發當時一共多少兒童在充氣城堡裡，「由於隱私原因，目前還不能透露這起死傷案件的其他細節。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）獲悉此事後表示哀悼及悲痛，「孩子們出去玩了一天，卻變成如此可怕的悲劇，而且還發生在一年裡的這個時候……令人難以想像地心碎。」

充氣城堡突爆炸！3歲女童「拋飛6公尺高空」頭部墜地慘死

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