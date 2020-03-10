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充氣城堡突爆炸！3歲女童「拋飛6公尺高空」頭部墜地慘死

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▲充氣城堡。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲英國諾福克發生充氣城堡爆炸的意外，導致一名3歲女童死亡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

英國諾福克（Norfolk）發生一起可怕意外，3歲女童艾娃梅（Ava-May）與家人來到海灘的巡迴遊樂園（Funfair），在園區內的設施充氣城堡玩耍，沒想到卻突然發生爆炸，她瞬間被拋飛到20英尺（大約6公尺）的高空，頭部墜地，送醫以後仍不治死亡。

艾娃梅2018年7月1日與家人來到諾福克戈爾斯頓（Gorleston-on-Sea）某一處海灘的巡迴遊樂園，阿姨艾比（Abbie Littleboy）與其好友貝絲（Beth Jones）帶她去玩充氣城堡，沒想到卻發生意外。

綜合BBC、《太陽報》9日報導，貝絲表示，當時聽見一聲巨響，抬頭就看見小女孩被拋飛、在空中翻轉，「比我的房子還要高，大約20英尺」。她只記得自己尖叫喊著「接住她」，一名遊樂場工作人員「大大張開雙臂試圖接住她（艾娃梅），但卻沒能做到，因為這一切發生得太快了。」

▲充氣城堡。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲諾福克檢調單位表示，目前仍未查明充氣城堡爆炸原因。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

阿姨艾比表示，她先前就注意到充氣城堡的兩側似乎非常「僵硬」，但卻沒有太在意，沒想到後來卻爆炸，「像是有人發射了大砲。」醫護人員趕到現場以前，貝絲試圖實施心肺復甦術，但小女孩送醫以後，仍因頭部撞創不幸身亡。據了解，意外發生時，另一名與艾娃梅年齡相仿的孩子也在充氣城堡上，最後平安無事。

諾福克的資深法醫雷克（Jacqueline Lake）表示，在開庭期間，陪審團將會獲悉許多證據，包括強生遊樂園有限公司（Johnson Funfairs Limited）如何購買這座充氣城堡、風險評估、工作實踐以及業者的角色與該負起的責任。據了解，檢調單位還沒有查明爆炸原因。

艾娃梅的母親克蘿伊（Chloe Littleboy）在法庭中發表聲明，「雖然我發出尖叫，但我真的哭不出來。我只是站在那裡尖叫和顫抖。」爸爸納森（Nathan Rowe）說，「我的心被撕裂以後散落在海灘上，只要我還活著，就永遠不會回到那裡。」

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