躍升軍火強國？南韓簽約向澳洲輸出「K9自走砲」　射程可達40公里

▲南韓採取國內本土技術所研發的K9自走砲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅飛往坎培拉會晤澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的同時，澳洲國防部與南韓軍火公司「韓華防務」（Hanwha Defense）簽署7600億至1兆900億韓元規模的合約，宣布從該軍火公司購買30門K9自走砲、15輛K10彈藥搬運裝甲車，自此之後澳洲將成為包括南韓在內、世界第8個使用K9自走砲的國家。

根據韓媒《News1》，南韓防衛事業廳今（13）日表示，澳洲國防部轄下的「能力獲取與維持小組」（CASG）於當地時間13日與韓華防務簽署合約獲取該公司的KP自走砲，此次澳洲所投入的國防事業預算相當於7600億至1兆900億韓元。

K9自走砲為南韓國防科學研究所（ADD）聯合韓華防務等軍火業者研發的南韓陸軍主要武器系統，從設計到製造皆採南韓國內技術，其炮口口徑為155毫米、砲身為8公尺，砲彈射程可達40公里。

而K9自走砲搭載自動化射擊管控裝備、砲彈移送與裝填裝備，在短時間內急速開砲時可在15秒以內連續發射3枚砲彈，K9自走砲3分鐘內最快的發射速度為每分鐘射6至8枚，1小時的持續發射速度為每分鐘2至3枚。

報導指出，其實過去澳洲曾於2010年將K9選定為陸軍自走砲事業的最終優先協商對象，然而隨著澳洲政府決定縮減國防預算，此項決定也不了了之。

據悉，南韓韓華防務從2001年起與土耳其簽訂K9自走砲供應合約，透過在當地生產的模式達成技術移轉，此後便陸續與波蘭、印度、芬蘭、挪威、愛沙尼亞等國簽下出口合約，去年9月被澳洲陸軍選為自走砲進口事業優先供給對象，而目前埃及也正考慮是引進韓華防務的K9自走砲。

另外，南韓防衛事業聽也於13日語澳洲CASG簽訂韓、澳兩國防衛事業與相關物資的合作備忘錄（MOU）。

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