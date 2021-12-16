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加碼600「幸福卡」須3要件　員林市民轟：得先花400拍大頭照

▲▼員林市加碼幸福卡惹民怨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼員林市加碼幸福卡惹民怨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大村鄉將於農曆過年前加碼發關懷禮金2,000元，員林市公所也喊出將結合悠遊卡功能的「幸福卡」免費儲值600元就能用一輩子，申辦就能享有搭公車免費還有上醫院掛號減免等等優惠，沒想到才剛申辦，原來需要6歲以上、還要帶戶口名簿影本、附上半年內2吋大頭照，沒有照片還得找照相館先拍照，惹來一堆民怨。

員林市長游振雄臉書，12月7日貼出申辦幸福卡，同時也貼出DM及歡迎招商等等公告，隨即有超過100次分享，但留言的網友幾乎全是抱怨連連，不僅不便民、更不是針對全員林市民，有市民直言「難道1到5歲的小孩就不用享有同等福利」，甚至沒有最新大頭照還得自掏腰包花400元去拍，還得綁定悠遊卡，還有個資等等，更何況現在招商都還在進行，為何要市民先買單。

▲▼員林市加碼幸福卡惹民怨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有市民就坦言，不少鄉鎮直接發現金，政府直接發五倍券都不用拍照驗明正身，真的不懂為了一張600元的卡片，還要大費周章，若以一家5口小家庭而言，沒有拿到卡片，就得先花個2000元去拍照，那連吃飯都成問題的弱勢族群情何以堪。

游振雄也在臉書留言，有關申請員林市幸福卡需提供照片辦理，係本卡片為記名悠遊卡，若不慎遺失即可向悠遊卡公司辦理掛失並有餘額返還服務，另因享有員林市民限定之優惠，例如持卡能享有特約商店優惠消費，為避免被盜用故為記名卡片，未來絕對會讓市民「超有感」。

▲▼員林市加碼幸福卡惹民怨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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