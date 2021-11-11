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台南2021年重大投資招商385億元　黃偉哲：樂與高雄聯手打造南台灣科技廊帶

▲台南2021年重大投資招商385億元，台南市長黃偉哲表示，台南及高雄的產業鏈串接後，可打造南台灣科技廊帶。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南2021年重大投資招商385億元，台南市長黃偉哲表示，台南及高雄的產業鏈串接後，可打造南台灣科技廊帶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台積電9日證實將在高雄設廠，預期將與南科串聯，形成一完整科技廊帶，這也顯示南台灣科技產業區在全球的地位越發重要，對此台南市政府表示樂觀其成，市長黃偉哲指出，隨著各指標公司持續進駐，南台灣未來發展可期，台南及高雄的產業鏈串接後，相信將可發揮1+1>2的效益。

台南市政府表示，台南市今年共新增282家投資案，吸引385億元投資額，創造1108億元產值，帶來15264個就業機會，包括Garmin、心忠電業、南紡二期、聲寶台南廠等皆在今年完工啟用。此外，三井Outlet進駐開幕在即、原東帝士舊址「南山台南廣場」重啟開發等案均受矚目，也為台南帶來豐富就業機會。

台南市政府指出，Garmin在樹谷園區設廠需要大量人才，台南市政府8-9月總共辦理5場徵才活動，加上各就業服務站媒合服務，媒合逾800位民眾覓得新職。另一重大投資案三井Outlet2022年即將開幕營業，台南市政府在7月中旬陸續協助三井Outlet品牌廠商徵才，11月19日也將辦理人才招募，預計釋出600個職缺。

台南市就業市場發展蓬勃，今年上半年失業率僅3.9％，在六都當中與台中並列最低，更低於全國的3.93％。今年1至10月台南市政府共舉辦3場大型及1場中型博覽會，媒合了352家廠商、提供18773個就業機會，總計逾3550人次參加求職，平均初媒率逾54％。

在未來產業發展部分，台南也持續邁步，今年9月與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業-南方雨林計畫」，展開第三代半導體的實驗研究佈局，推動沙崙成為下一個世代的半導體研發重鎮，以南科、沙崙雙引擎，帶動台南地區的快速發展。

在觀光產業部分，台南知名觀光區域安平，先有亞果遊艇集團前進安平港投資開發國際遊艇城，今年9月台灣港務公司再與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」百億投資契約，規劃打造全台規模最大濱海綜合度假城，提升安平港的國際能見度，更將為地方帶來許多就業機會，注入城市發展新動能。

黃偉哲強調，台南在產業及招商具有優勢地位，今年整體整商成績也不受疫情衝擊影響，較去年更為突出，洽談中2億元以上重大投資案共91案，投資額達2,918億元。未來也將持續打造優質投資環境，吸引更多優秀廠商進駐開發，創造更多在地商機與就業機會。

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