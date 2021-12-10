每178人就有1人是億萬富豪！員林「3多」曝光　富豪+律+銀行

▲員林市商機無限。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市在升格為縣轄市前，就有「全國最大鎮」之稱，人口超過12.5萬人，外商銀行林立，大學多，也是彰化地院及地檢所在地，律師也多，億萬富翁多達700人，等於每178人中就有1人是「億級富豪」，鄉林建設看準大員林地區發展，日前在員林火車站周邊舉辦開工典禮，也成為在彰化首位上市建商正式插旗的代表，商機不容小歔。

▲員林市184公頃。（圖／彰化縣政府提供 ）

彰化大員林地區眾所週知是中部傳產企業主居住最密集的地方，區域內包含大葉大學、明道大學、中州科技大學、員林農工、員林家商、員林高中、崇實高工及大慶商工等大專高中職學校齊聚外，生活消費範圍輻射到溪湖、永靖、田尾、北斗、社頭與田中等地，一直是南彰化的消費重鎮，知名品牌商店幾乎到齊，堪稱是全國消費人口密度最高的「縣轄市」。

▲看準員林市商機建商插旗。（圖／ETtoday資料照 ）

周邊的大村鄉有全台隱形冠軍文賀企業紙廠、社頭有全國知名的琨蒂絲織襪龍頭產業，田中因有高鐵經過，也帶動周邊的房地產價，忠義路附近就有透天厝開出千萬元高價，吸引不少民眾前往看屋，北斗地區工業用地一坪12萬-15萬起跳，更遑論肉圓一條街，房價更是高得令人咋舌。

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市居彰化要地，彰化地院從中山路遷址到員林大道，對面是彰化地檢預定地，律師事務所紛紛從員林中山路改到萬年路上，外商銀行在中山路及中正路，也因此帶動員林商機，市民生活機能佳，就連彰基、員榮等醫院都在員林市，近幾年吸引中部的鄉林、坤悅、允將、惠來及昌祐插旗、北部建商代表的長虹、寶佳、合陽也將陸續推案，東森房屋員林大道加盟店店東黃炯發分析，在知名建商爭相推案情況下，未來5年員林將成為彰化房市的一級戰區。

▲鄉林建設動土。（圖／業者提供 ）

員林市184重劃區自規劃以來吸引包括在地、外地建商關注，看房的人也沒有少過，透天價格基本都破1600萬，近幾年土地成本提高，更是有建商開始佈局電梯大樓。但因為生活機能佳，吸引許多外縣市到彰化定居。

鄉林建設副總經理方偉民指出，中科帶動台中房市起飛，隨著中科四期二林園區的啟動，與西濱快61線銜接東西向76線快速道路的中科快速聯外道路的通車，縮短二林與員林距離，而國道一號彰化至員林路段拓寬四線工程也在緊鑼密鼓進行中，吸引許多中、北部上市櫃建商紛紛跨區到彰化縣推案。

▲伸港青年住宅。（圖／彰化縣政府提供 ）

方偉民分析，連同周邊鄉鎮構成大員林生活圈約40萬人，在地大型傳產企業林立，包括建大、正新、美利達、泰山、允強、頂新等10家知名的上市櫃公司，老闆，股東與員工分紅都很驚人，所以購置新住宅的需求極高，在中科二林園區大廠進駐之下，上萬就業人口將推升住宅需求。

彰化縣長王惠美，於12月6日向縣議會提案「彰化縣升格改制直轄市」，升格案如經議會下周臨時會通過，送內政部報請行政院核定，4名藍綠黨籍立委將齊心向中央爭取升格，除此之外彰化縣政府興建第一座青年住宅落腳伸港，據悉第二座將員林市列為優先考慮，員林市的未來發展將不可限量。

▲員林市商機無限大。（圖／ETtoday資料照 ）