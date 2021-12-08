交通部「招商大會」總金額創新高！交長：開始環島高鐵延伸性評估

▲交通部今日舉辦招商大會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部今日舉辦招商大會，共計64案，總金額1,810億元，創下歷年來最高。交通部長王國材表示，交通部持續規劃基礎建設，目前內部也已開始評估「環島高鐵」延伸計畫。

交通部長王國材表示，交通部招商釋出多元商機，近三年吸引2761億元的投資，連續三年奪得全國招商卓越獎，今年在疫情趨緩下，許多大陸、海外台商都陸續回流，今年將有64個招商案，總金額1810億元。

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王國材表示，交通部持續規劃基礎建設，包括台鐵列車汰舊換新、桃園機場第三航廈，甚至也已開始研究「環島高鐵」延伸評估，希望未來高鐵與台鐵的快慢搭配，能讓交通更為方便。

▲交通部今日舉辦招商大會，共計64案，總金額1,810億元。（圖／記者李宜秦攝）

交通部表示，將持續釋出到明年底前可供業界投資的商案，自軌道、港埠、觀光及航空類別等，計有軌道類，中壢車站特定區事業發展用地開發經營案等9案；港埠類：高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫A6區場地等12案；觀光類，屏東縣大鵬灣風景特定區遊三區興建營運移轉案；公路類，國道1號新營服務區營運移轉案等3案，另加上重大交通工程採購39案，計達64案。