竹科41歲　林智堅：讓新竹成為台灣連結全世界的超導體

▲新竹市長林智堅親赴祝賀新竹科學園區41週年園慶。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（15）日新竹科學園區41週年園慶在台灣科學工業園區科學工業同業公會舉辦，新竹市長林智堅親赴祝賀，他指出，今日的新竹已經是世界的新竹，近日美、英、澳產官代表都特地造訪關心，半導體產業，讓台灣成為連結全世界的「超導體」；他現場更呼籲竹科企業，號召員工在公投日投下四個不同意，讓台灣國際經貿發展更穩定、半導體發展更有競爭力。

林智堅特別感謝勤奮的竹科人，他感性地說，今年是刻苦銘心的一年，受到疫情影響，國際媒體高度關注竹科的狀況，在蔡英文總統的支持之下，新竹市政府與五大醫院及國軍弟兄的支援，18小時迅速組建竹科專案篩檢站，竹科也首度與地方政府合作，五天共同篩檢5,213位移工，守住了護國神山群，也守護了國人健康。

「今日的新竹不只是台灣的新竹，而是世界的新竹。」林智堅說，今年疫情趨緩後，AIT處長孫曉雅、美國參眾議員、英國鄧元翰代表、澳洲辦事處新任代表露珍怡都來到竹市、竹科參訪，讚譽台灣防疫有成，也特別關心台灣半導體產業發展。

他說，今年對台灣、對竹科來說是「最壞的年代，也是最好的年代」，在疫情與中美貿易影響之下，全球供應鏈重組的速度加快，台灣半導體產業製造第一、封測第一、IC設計第二，是全球可信任的重要夥伴。現在的竹科不只是台灣重要的戰略產業聚落，更是台灣連結全世界的超導體。

林智堅強調，竹科每月用電約10億度，一日都不能沒有電，三接如期興建完成，提供穩定的電力格外重要，讓產業穩定發展，更讓國家能源政策轉型。他呼籲竹科企業，號召全體員工在12月18日公投日投下四個不同意，讓台灣在國際經貿發展更穩定，半導體產業更有競爭力。

竹科管理局長王永壯表示，今年面臨疫情、缺水等挑戰，但竹科產值卻寫下歷年最高，統計今年1月至10月，竹科營業額達1.3兆元，較去年同期成長近30%，進出口成長20％，進口約6千億、出口約1兆4千億元，另外就業人口上成長6％，全台科學園區新增9千人，竹科約新增6千人。

王永壯說，疫情期間感謝市長、市府協助，竹市府進到竹科設立快篩站、疫苗接種站，並與市府推動「竹科X基地」，將於12月25日動土，提供園區以軟扶硬的基地，提升都市生活機能、休閒等規劃，將園區發展與地方發展融合，成為海外發展科學園區爭相學習的典範。

台灣科學工業園區科學工業同業公會理事長李金恭表示，面臨國際環境變遷挑戰，缺水、缺工、疫情等，北中南科學園區仍衝出亮眼成績，創造傲人產值、員工收入也大幅提升，但檢視生活環境，好比交通、住居、教育等，品質是否有相對提升，是我們要思考的地方，也是未來要努力的方向。