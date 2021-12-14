打疫苗送禮券加開場次　竹市中正市場打莫德納送禮券

▲新竹市長林智堅今宣布，「莫德納施打就送200禮券」場次再加開。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府上周啟動打疫苗送禮券活動，新竹市長林智堅今宣布，「莫德納施打就送200禮券」場次再加開！明後周三（15日）、四（16日）兩天，上午8至11時、下午15至19時，符合資格對象者、包含第一、二、三劑施打，免預約、可直接至中正市場疫苗施打站接種莫德納疫苗，打完現場就送200元全聯禮券一張。市府指出，若不想排隊，民眾也可致電疫苗專線03-5355137預約，「打了就買，一兼兩顧」。

林智堅表示，感謝所有防疫模範生，竹市第一劑疫苗涵蓋率已達93.5%位居全國第一及第二，劑次人口比169.8%更是本島第一。因應國外疫情仍嚴峻，海外返鄉潮、耶誕跨年活動到來，竹市明後兩天莫德納疫苗專案持續在中正市場進行，不論第一、二、三劑，免預約、到現場打完疫苗就送200元全聯禮券，他也呼籲大家持續踴躍接種、提升疫苗涵蓋率，守護自己與親友的健康。

衛生局指出，本次符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括施打第一、二、三劑莫德納的民眾，符合資格對象如下：

1. 18歲以上尚未接種第一劑

2. 第一劑施打莫德納疫苗已滿4週，可接種第二劑者

3. 第一劑施打AZ疫苗已滿8週，可接種第二劑者

4. 接種兩劑AZ或莫德納疫苗已滿五個月，可接種第三劑者

衛生局說明，明後周三（15日）、四（16日）兩天，上午8至11時、下午15至19時，符合的接種對象可致電疫苗專線（03-5355137）預約施打站接種莫德納疫苗，也可直接赴中正市場二樓施打。民眾只要接種完「莫德納疫苗」，即可在場簽收100元全聯禮券兩張。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137預約或上新竹市防疫資訊網查詢(https://www.2021.hccg.gov.tw/）。

衛生局指出，根據COVID-19 公費疫苗預約平台顯示，竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果，為完善疫苗防護網，透過打疫苗送禮券，也希望再提高接種疫苗意願、持續提升涵蓋率。市府也鼓勵竹縣、苗縣民眾前來施打，目前衛生局仍持續透過簡訊通知符合資格者，儘速預約。