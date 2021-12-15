陸首輛「吊掛式」磁浮列車亮相　採江西稀土永磁技術時速達120KM

▲大陸首輛稀土永磁技術「吊掛式」磁浮列車「興國號」在武漢亮相。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸首輛「吊掛式」磁浮列車「興國號」昨（14）日在武漢中鐵科工集團完工亮相。據了解，這條吊掛式磁浮列車路線使用江西生產的稀土永磁技術，未來將於投入興國縣永磁磁浮技術工程示範線營運，藉此促進稀土永磁產業鏈及促進當地紅色旅遊路線經濟發展。

▲「興國號」列車採兩節式設計，可搭載88人。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，興國永磁磁浮技術工程示範線全長878公尺，為2車輛編組行駛，可乘載乘客數量為88人，設計最高運行速度每小時120公里，可實現自動駕駛。

▲「興國號」磁浮列車依靠磁力相斥技術行駛。（圖／翻攝湖北日報）

吊掛式磁浮列車有造價低、佔地少、視野開闊等特點，還具備行人、機動車互不干擾等優勢，可用於連接旅遊景點、商業區或科技園區等區域。這輛大陸自製的「興國號」列車則具有節能環保、非接觸式牽引、爬坡能力強、轉彎半徑小及噪音低等特色。

相較於傳統輪式的吊掛式列車，永磁懸浮列車不依靠橡膠輪行駛，永久磁鐵與軌道磁力相斥並保持在槽口中線保持懸浮狀態，電磁導向採取零摩擦運行，機械向能接近零摩擦，僅需電機驅動便可運行。

