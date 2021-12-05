中國稀土集團傳12月成立　陸催生「稀土巨獸」掌握主導權

▲全球儲量最多的中國大陸近年不斷探索利用稀土作為外交籌碼。（資料圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

在美中關係緊張之際，稀土作為全球重要戰略性資源，牽動各國利益。《華爾街日報》披露，中國大陸最快將於12月底成立一個超大型國有稀土企業，名為「中國稀土集團」，成為全球規模最大的稀土公司之一，藉此保持全球稀土供應鏈的主宰地位。

報導引述知情人士說法，稱「中國稀土集團」最快將於本月在資源豐富的江西省成立，不過前還不清楚新公司是否會在全國範圍內開展業務，也不清楚內蒙古的可觀稀土業務，將如何受新公司成立所影響。

其中一名知情人士指出，合併的目的在於進一步加強中國政府的定價權，避免中國公司之間發生內訌，並利用影響力削弱西方國家主導關鍵技術的努力。

▲江西贛州離子型稀土資源居全球同類型礦種中第一 。（圖／路透社）

大陸稀土六大集團中的五礦稀土9月23日曾發布公告，稱接到中國五礦集團有限公司通知，中國鋁業集團有限公司、五礦集團、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組，有關方案尚未最終確定，亦需獲得相關主管部門批准。

據悉，中國大陸為稀土儲量大國，也是全球稀土出口量最大的國家。大陸工信部在2011年提出組建「1+5」全國大型稀土集團的方案，形成北方一家稀土公司和南方五家稀土公司「六分天下」的格局。

有分析人士認為，中國開採世界70%以上的稀土，更佔複雜稀土精煉加工的90%，但白宮一份報告則估計，中國僅控制全球55%的稀土開採、85%的精煉。