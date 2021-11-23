江西6層宿舍樓坍塌「4人死亡」！　現場畫面曝光

▲現場畫面。（圖／極目新聞、央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江西一間製藥廠的職工宿舍樓22日傍晚發生局部坍塌，坍塌面積約430平方公尺，截至今（23）日凌晨，已造成4人死亡。

據大陸官方通報，事發處為贛江新區原白馬廟製藥廠職工宿舍，6層樓的居民樓發生局部坍塌。經救援人員連夜搜救，截至23日凌晨4時25分，4名失聯人員已全部被搜尋到，經醫院確認，均無生命體徵。現場救援搜救工作結束。

目前，工作重心全面轉入現場除險和善後工作，坍塌原因還在進一步核查中。據《央視新聞》瞭解，該宿舍樓為1995年建設的6層磚混預製板結構。

▲宿舍樓坍塌 。（圖／極目新聞）

《紅星新聞》報導指出，贛江新區新祺周管理處(中國(南昌)中醫藥科創城管理委員會)下屬的江西桑海集團，曾於2020年4月5日發文稱，白馬廟製藥廠職工住宅小區是一個老住宅小區，地下污水排放經常出現堵塞，使污水橫溢到路面，並且流淌到大街上。

文內指出，桑海集團曾會同白馬廟製藥廠解決這一問題，當年清明前夕，白馬廟製藥廠職工住宅小區地下污水排放改造項目全部完工。文章稱，居住在小區的主要為集團退休老職工們。

▼ 搜救現場 。（圖／極目新聞）