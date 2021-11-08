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女車主酒駕直嗆「叫余偉過來」　全網肉搜：真有倆分局長叫這名

記者魏有德／綜合報導

江西交警6日配合當地媒體進行「夜查酒駕」直播，期間一名開著瑪莎拉蒂的女車主涉嫌酒駕被攔查，女車主以各種理由不配合吹氣檢測，還一直嗆警，「叫余偉（音）過來！」這段影片在微博瘋傳後，引起網友好奇，展開全網肉搜「余偉（yu wei）」行動。據了解，當地真有兩名公安分局長名字使用這個拼音，全案也進入司法程序調查。

▲酒駕女車主嗆警叫余偉過來。（圖／外稿）

▲酒駕女車主嗆警「叫余偉過來」，引起網友好奇余偉是誰。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，該女子整個酒精測試過程長達17分鐘才完成，而她一共吹氣了66次，最後一次才成功，當晚被送至醫院做抽血檢測。

現場影片透過直播在陸網放送，這名女車主酒駕被攔查時的糗態也被民眾全過程直擊，交警拿出酒測器欲對其進行測試，不料，女車主拒不配合還企圖打電話仍被交警阻止，女車主惱羞成怒多次嗆警，「叫余偉（音）過來！」

交警則反嗆，「叫誰來都沒用，這裡全程錄像（影），全網直播，全國人民都在看著你，你說出這個人的名字，都是在害他，如果你還當你的朋友是朋友，你就配合好完了。」

▲酒駕女車主嗆警叫余偉過來。（圖／外稿）

▲交警回嗆酒駕女車主。（圖／翻攝微博）

影片在微博傳開後，網友真的肉搜出2名當地公安局副分局長，一名是江西省南昌市西湖區副區長、區公安分局長喻煒，另一名則是南昌市東湖區副區長、公安分局長余煒。由於事發地點在這兩區轄區內，也引起網友好奇，這名豪車女車主得分份背景。

事後，南昌市公安局交通管理局通報稱，2021年11月6日22時許，該局東湖大隊執勤民警在我市民德路依法進行酒駕臨檢中發現，贛AG57**小型越野車駕駛員孫某（女車主）呼氣檢測結果為117mg／100ml，隨即帶至就近醫院提取血樣。

通報稱，經江西開元司法鑒定中心鑒定，孫某血液酒精含量為102.68mg/100ml。孫某的違法行為涉嫌危險駕駛罪，公安機關已依法刑事立案，目前案件正在進一步辦理中。

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