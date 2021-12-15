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台南市廚餘回收再利用成效優異 榮獲環保署兩大獎

▲台南市環保局以前瞻思維建置廚餘高速發酵廠，在非洲豬瘟警戒時期發揮戰力，大幅降低廚餘去化壓力，優異表現獲環保署一次頒授兩大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局以前瞻思維建置廚餘高速發酵廠，在非洲豬瘟警戒時期發揮戰力，大幅降低廚餘去化壓力，優異表現深受蘇貞昌院長肯定，並獲環保署一次頒授兩大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府用心推展廚餘回收再利用，獲民眾高度支持，環保局以前瞻思維建置廚餘高速發酵廠，在非洲豬瘟警戒時期發揮戰力，大幅降低廚餘去化壓力，優異表現環保署大為稱許，12月14日一次頒授兩大獎，2021年直轄市及縣市政府廚餘回收成效卓越獎、緊急應變卓越獎。

▲台南市環保局以前瞻思維建置廚餘高速發酵廠，在非洲豬瘟警戒時期發揮戰力，大幅降低廚餘去化壓力，優異表現獲環保署一次頒授兩大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，環保局盡力輔導民眾將環保融入日常生活，不論垃圾源頭減量或資源回收再利用，都做得有聲有色，頻頻獲得環保署全國性獎項表揚，2021年廚餘回收再利用一次拿下兩項卓越獎，是對台南市環保成績的肯定再肯定，感謝環保局的付出，更感謝市民關心環保，落實環保。

環保局擬定五大措施推展廚餘回收再利用，「源頭減量措施」、「廚餘收運系統」、「廚餘再利用方式」及「教育宣導」及「跨域合作」。上、中、下整體思考，又搭配垃圾車沿線收運垃圾分類稽查、垃圾車放置生、熟廚餘桶等，既減少垃圾量，落實垃圾分類回收，延長焚化廠及掩埋場的使用年限。

▲台南市環保局以前瞻思維建置廚餘高速發酵廠，在非洲豬瘟警戒時期發揮戰力，大幅降低廚餘去化壓力，優異表現獲環保署一次頒授兩大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021年4月廚餘高速發酵廠啟用，傳統廚餘堆肥需60天，高速發酵廠10天即大功告成。為防範非洲豬瘟可能來襲，全國9月暫時禁止廚餘養豬，廚餘高速發酵廠立即發揮戰力，行政院長蘇貞昌9月5日親自南下視察，讚許台南超前部署，樹立標竿，指示農委會及環保署將「台南市廚餘高速發酵廠」運作方式推廣至全國。

環保局指出，台南市城西傳統廚餘堆肥場，將果皮、菜葉等生廚餘堆製成的「尚介肥」，擁有農糧署核發一般堆肥肥料登記證，在台南市7處農會、藏金閣現場及網路販售，開賣以來廣受好評，回購不斷。

▲台南市環保局以前瞻思維建置廚餘高速發酵廠，在非洲豬瘟警戒時期發揮戰力，大幅降低廚餘去化壓力，優異表現獲環保署一次頒授兩大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長期以來亦推廣社區、家戶廚餘堆肥，各區清潔隊均設有廚餘輔導員輔導家戶堆肥、提供免費借廚餘堆肥桶服務，歷年來辦理216場次廚餘堆肥再利用宣導會，累計出借廚餘堆肥桶1萬3千餘桶，輔導員訪視與輔導借桶做堆肥達2578次，歡迎民眾至各區隊借桶加利用。

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