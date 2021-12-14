台南頂美公園特色遊戲場「擺盪大索」安全有解　依「鞦韆」檢驗可過關

▲台南市工務局會同中西區公所、設計公司至現場會勘討論後，決定依衛福部曾處理過的案例，以「鞦韆」項目檢驗公園之擺盪大索。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區頂美公園特色遊戲場，其中「擺盪大索」遊具因國內尚無訂定國家檢驗標準，係參考其他縣市已通過檢驗的特色遊具規範及引用國外標準設計施作，近期因檢驗單位認為擺盪大索設施適用標準規範不明確，無法檢驗該設施，並暫時「固定」以維安全，惟卻遭到議論。

台南市工務局14日會同中西區公所、設計公司至現場會勘討論後，決定依衛福部曾處理過的案例，以「鞦韆」項目檢驗公園之擺盪大索，只要調整加長上方繩索比例，加強擺盪大索支撐強度，即能符合安全規範使用。

台灣近幾年的公園遊戲場遊具，依社會需求逐漸由罐頭式遊具轉型為特色遊具。惟目前國內特色遊具並無訂定國家檢驗標準，頂美公園遊戲場遊具規劃時，係參考其他縣市已通過檢驗的特色遊具規範及引用國外標準進行設計及施作，為維護孩童使用安全，公園完工時均需經過檢驗單位認證核可方可使用。

結果頂美公園內的「擺盪大索」，檢驗單位認為擺盪大索設施適用標準規範不明確，故無法檢驗該設施。經查，北部縣市也曾遇到相同的問題，經工務局向衛福部社會及家庭署提出反映經專家討論提出共識，2021年8月公告「擺盪大索」在國家標準草案通過前，檢驗單位可依CNS12642第8.6節（鞦韆）檢驗公園之擺盪大索。爰此頂美公園特色遊戲場內之「擺盪大索」需以「鞦韆」認定。因此今年9月檢驗時「擺盪大索」安全距離未合格，中西區公所與設計單位討論，先將其上鎖固定擺幅，以符合安全距離，但此舉也引起爭議。

工務局14日與中西區公所、設計公司至現場會勘，討論若擴大遊戲場範圍以拉開符合安全距離，改善期程較長且所需經費較高；但若調整加長上方繩索比例，加強擺盪大索支撐強度後，則無需再擴大遊戲場範圍，現場即能符合CNS12642之安全規範。為讓小朋友能繼續享受粗繩鞦韆的擺盪刺激，後續中西區公所將盡快以符合規範又不影響民眾使用安全為原則，朝完全開放方向做改善。