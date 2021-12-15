陳亭妃宣傳公投鐵馬騎遍台南37區　「民眾從不瞭解到成為宣講者」

記者林銘翰／台北報導

4大公投將於12月18日投票，民進黨立委陳亭妃發起「騎動公投宣傳」，並且在上週完成大台南37區走透透的任務，目前已進入路口宣講的階段。對此，陳亭妃15日表示，鐵馬地毯式的宣傳相當有效果，燃起民眾對於公投的熱情，許多民眾從原本不瞭解，到成為公投四個不同意的宣講者。

陳亭妃自11月中開始，分別在每週六、日啟動「騎動公投宣傳」，並且在上週順利完成大台南37區走透透的鐵馬宣傳，現在已經進入路口宣講的階段，陳亭妃15日透過自己的旁白發布影片，希望在最後時刻啟動空戰，廣發影片、深入民心，訴求投下四個不同意的重要性。

陳亭妃表示，這1個月鐵馬地毯式的宣傳相當有效果，燃起民眾對於公投的熱情，許多民眾從原本不瞭解，到自己成為公投四個不同意的宣講者，因此她將過去一個月的影片匯集起來，加上感性的論述向民眾訴求，希望透過聲音與影片的傳達，呼籲12月18日民眾可以踴躍投下四個不同意。

陳亭妃強調，這是攸關台灣國家整體發展和競爭力的關鍵時刻，藉此讓更多公民在最後時刻引發更多的共鳴。

陳亭妃指出，影片中的畫面，都是她和議員們從溪南到溪北，從海線到山區，滿滿的行動力和堅持，「這就是對台灣的堅持」，影片中也有許多民眾，遇到陳亭妃和議員的車隊，熱情揮手回應、合照的畫面，為台灣做對的事，所有的人都會相挺。

陳亭妃也用感性的旁白說明，總統蔡英文現在所做的每一件事，都是要讓台灣更有競爭力，如何讓台灣的貿易可以和國際市場直接競爭，如何讓政府在國際談判更加有力，如何讓國家發展更加穩定，四個公投不同意就成為非常重要關鍵。

另外，民進黨台南市議員陳秋萍、陳怡珍、陳碧玉、吳通龍、蔡旺詮、蔡秋蘭、周麗津、林志聰、台南市議員參選人余祝青等人，也都在影片中入鏡，共同呼籲疼惜台灣的民眾，12月18日用四個公投不同意，一起做政府的後盾。

▼民進黨立委陳亭妃上週完成大台南37區走透透的鐵馬宣傳。（圖／記者林悅翻攝）



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