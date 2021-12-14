改裝車夜間噪音太擾人　警環監聯手為台南「靜城」！

▲台南市警局，結合台南市環保局及台南監理機關，實施「車輛路邊安全攔檢聯合稽查」勤務共36場，有效遏阻改裝車擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警局，結合台南市環保局及台南監理機關，利用夜間及假日期間於市區主要道路與山區旅遊路線，對於車輛改裝頭燈燈型或方向燈或尾燈燈色、裝設高音量喇叭、機車未裝傳動蓋、拆除後視鏡及排氣管各式改裝等，實施「車輛路邊安全攔檢聯合稽查」勤務。

台南市警局指出，台南警環監聯手執行稽查36場次，攔查取締車輛改裝設備規格不符、車體電系改裝、排氣管拆除消音器等共計850件。改換裝排氣管車輛路邊攔查實施檢測288件、噪音不合格94件。另於勤務中攔查改（換）裝排氣管產生噪音車輛通報環保署辦理召回檢驗達4219件。

台南市警局長方仰寧指出，改裝車輛最常見為排氣管改、換裝造成噪音擾寧，且排氣管尾端高於水平線，成「翹管」方式往後排放廢氣，直噴後方駕駛人臉部，造成眼、鼻辛辣不適及改裝光電式（LED）或氣體放電式（HID）頭燈，其強光於會車或跟近前方車輛時，對罹患眼疾駕駛人造成瞬間眼花、眩光；改裝高音量喇叭，按鳴時宛如大車逼迫讓路，致使其他用路人駕車慌張因而肇事。改裝機車行駛道路，除違反相關道安法規，亦造成社會大眾對未見改裝車，即先受其噪音、光害之危害，用路行為嚴重偏頗，致民眾感觀不佳，檢舉案件層出不窮。

交通警察大隊代理大隊長陳宇桓指出，車輛違規改裝車燈、排氣管改裝（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）經認定違規屬實，即依道路交通管理處罰條例舉發並依據規定須實施車輛臨時檢驗；對於改(換)裝排氣管部分，則由環保機關依噪音管制規定，進行現場噪音檢測，測量超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

陳宇桓代大隊長指出，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片到環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢。市警局除持續結合路檢專案勤務，針對改裝車輛、噪音車經常出入路段，加強路檢攔查外，請環保機關利用新購置「噪音車輛聲音照相科技執法取締」於台南市車輛噪音好發路段，全天候不間斷監測蒐證過濾篩選可疑車輛。

交通警察大隊提醒，不當改裝不僅會有交通安全問題，也會產生噪音污染，尤其深夜車行量較少時，不當改裝車輛加足油門產生巨大噪音更影響其他市民休息權益；希望駕駛在享受風馳電掣之際能有同理心，不超速、不違規、不擾寧、安全有保障，環境更美好。