土地公伯護祐市民　台南市六合境大埔福德祠捐贈自動心肺復甦機

▲台南市六合境大埔福德祠，捐贈總價值新台幣50萬元的自動心肺復甦機1台，由台南市消防局局長李明峯代表受贈，並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「土地公伯」是地方守護神，安境祐民也是鄉里之神，有300多年歷史的台南市六合境大埔福德祠，14日上午9時30分，特捐贈總價值新台幣50萬元的自動心肺復甦機1台，予台南市消防局第一救災救護大隊柳營分隊，由消防局局長李明峯代表受贈，並回贈感謝狀。

台南市長黃偉哲說，台南市六合境大埔福德祠自建廟以來，與附近6間廟宇結盟，共同保衛地方，後來也成為台南市中西區重要的地標，香客信徒絡繹不絕。除了庇祐地方之外，台南市六合境大埔福德祠積極推動傳統寺廟文化與藝術結合，也長期熱心公益，這次捐贈消防局自動心肺復甦機，是為了拯救到院前心肺功能停止的傷病患，黃偉哲市長表示，土地公伯果然是「地方的保護神」。

台南市六合境大埔福德祠的主委王松濤指出，六合境大埔福德祠主祀福德正神，常以慈祥和藹的長者形象成為民眾祈願的對象，是民間信仰中最基層的神明，也被認為是保護村落與居民的神祇。王主委也表示，能夠帶給地方安定、人民安心是宗教的核心力量，這次捐贈自動心肺復甦機給消防局，是為了充實院前救護量能，也是土地公保護人民的一種展現。

消防局局長李明峯表示，自動心肺復甦機可以在救護車行進中執行穩定的CPR按壓，爭取時間讓救護人員做更多的處置，進而提高傷患的存活率。李明峯局長感謝台南市六合境大埔福德祠的善行義舉，也希望土地公能護祐市民朋友及消防救護同仁出入平安。