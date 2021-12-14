歲末義剪添暖意　台南行善志工養護所獻愛心

▲台南市勞工局14日辦理「有情有疼心義剪亮容顏」活動，台南市理燙髮美容業職業工會志工，為台南仁愛之家新都養護所院民義剪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末溫馨時節，台南市勞工局14日辦理「有情有疼心義剪亮容顏」活動，勞工局自2015年起便連結台南市理燙髮美容業職業工會志工，固定為台南仁愛之家新都養護所院民服務，養護所內大都是60歲以上失去自理能力的年長者與身障者，透過義剪志工每2、3個月左右的定點義剪，服務長輩及照顧家人外出理髮的不便。

在台南市理燙髮美容業職業工會董林淑琴理事長的領軍下，約有36位志工前來協助新都養護所的長輩理髮。林淑琴理事長表示，疫情警戒才剛降級，進入養護所也須出示完成二劑的疫苗接種紀錄，原本還擔心志工報名義剪的意願不高，結果報名的志工卻意料外的踴躍，令其備感溫暖與十分感謝。

勞工局長王鑫基表示，目前為配合衛福部的防疫政策，出入部分學校、教養院（養護所）等機構，需出示完整疫苗接種紀錄，感謝台南市理燙髮美容業職業工會志工夥伴不畏疫情踴躍出席義剪活動，向夥伴投入公益的熱忱表達敬佩感謝之意。

今年受到新冠疫情的影響，整年度的義剪服務減少許多，新都養護所的林志展主任提到自從5月底疫情爆發後，考量防疫安全所內的長輩，幾乎都是照服員協助理髮，但照服員畢竟不是專業的理髮師，能協助的程度有限，因此疫情降級後長輩便非常期待志工能再來義剪服務。他十分感謝台南市理燙髮美容業職業工會志工多年來的溫暖協助，讓所內的長輩每回義剪後，容光煥發精神也特別好，志工固定的義剪方式也減少長輩外出染疫的風險，在此代表院所同仁向志工表達誠摯的謝意。

台南市理燙髮美容業職業工會自2015年起協助新都養護所義剪服務已達31場次，投入志工約1247人次，服務約2612人次的長者。台南市理燙髮美容業職業工會董林淑琴理事長，也感謝勞工局長期連結公益服務的平台，讓志工能用自己最擅長的能力去回饋社會，未來工會仍會和勞工局攜手合作，堅守公益服務的初衷，持續為這社會上需要的人剪出溫暖，剪出愛。