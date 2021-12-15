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酒店小姐是風俗業公務員！華燈顧問媽媽桑曝秘辛　買內衣也能抽成

▲▼《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

▲《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，特地一頭半屏山髮型，介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台劇《華燈初上》爆紅之後，許多人也紛紛好奇隱藏在林森北路條通的各式酒店，究竟是什麼模樣？小姐的薪水很高嗎？《華燈》的條通文化顧問媽媽桑席耶娜揭秘，「其實日式酒店小姐就像風俗業的公務員，做越久、領越多」，但起薪是從3.2萬到3.6萬起跳，具手腕的小姐大約做3年後能月收超過10萬，有各種賺小費的方法，甚至還能在內衣店「抽成」。

▲▼林心如、楊謹華《華燈初上》演出日式酒店媽媽桑，鳳小岳詮釋多情編劇「江翰」。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

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▲《華燈初上》爆紅，引發人們好奇條通的日式酒店。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

席耶娜在年輕時從小姐做到媽媽桑，後來也自行開酒吧，個性活潑熱情、腦筋轉得快的她，也是《華燈初上》的條通文化顧問，追完劇，她馬上舉辦《華燈初上》導覽團，宣告一季只開僅此一場，下回要等劇播出第二季才開，還規定「一定要看完8集才能報名參加！」

PO出消息後馬上秒殺報名額滿，她除了跟劇迷分享條通秘辛、探索劇中場景，也透露自己的私心「我是想找人跟我討論兇手是誰啦！」聽到有人沒看完就跑來，激動大吼「什麼？你沒看完還敢來！」、「不要害我當爆雷仔！」

▲▼《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

▲《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

夜晚8點才甦醒的世界

從台北中山站百貨商圈走到林森北路巷弄，一轉眼街區樣貌已經改變，晚上7點多，很多店還沒開門營業，因為這裡的世界晚間8點才甦醒，一路到早晨，每間酒店的門後都有絢爛的故事，很多也需要特殊「門路」才能進入。

除了日式酒店，也有台式酒店、男同志店、女同志店，有時候同一間酒店也會區分時段，提供不同服務，例如晚間是「女公關場」，以服務男性客人為主；到了凌晨1點至早上8點是「第三性公關場」。多元的情慾需求和性別意識，在條通早早就起步，形形色色的人們、各種層次的寂寞，在這裡都被接納。

▲▼《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

▲席耶娜分享酒店內通常有「寄酒服務」，滿櫃滿牆的酒，都掛上客人的名牌標示，喝不完的酒可以下回再來喝。（圖／記者林育綾攝）

酒店小姐賺錢秘辛，起薪靠顏值

席耶娜說，日式酒店小姐「不能跟客人發生性關係」，而薪水結構方面，她形容就像「風俗業的公務員」，做越久，領越多，15年前基本底薪就是3.2萬到3.6萬，「15年後的現在還是一樣」。至於32K到36K之間怎麼訂？她直說「就是看顏值」，如果外型是日本人會喜歡的，嬌小、可愛，就可能有36K，如果外型相貌平平就是32K，她大方說「像我這種人高馬大，長得又普通，就是3萬2開始的啦！」

▲▼ 華燈初上小姐照 。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲酒店小姐的薪水，從3.2萬到3.6萬起跳。（示意圖／《華燈初上》劇照，Netflix、百聿數碼提供）

沿路經過販賣內睡衣的店家，席耶娜笑說「小姐可以來這裡抽成！」她透露，當年會帶著客人一起去逛內衣店，特別試穿那種看起來會身材火辣、性感的內衣，客人看了很高興，就會幫小姐買單，一件3千多塊，當作送給小姐的禮物。

客人大方送內衣，那小姐怎麼抽成？席耶娜接著說，「這時候，吊牌不要剪掉，隔天帶回去給店家，店家會退7成給小姐，所以還能拿回2千多塊。」大家聽完一陣驚呼，席耶娜大笑「唉唷！這都是以前小姐的秘密啦，不然怎麼賺錢，秘密都告訴你們了！」而這些撇步和潛規則，都只是一小部分，看似有爭議，實際上是賓主盡歡的「三贏」局面。

▲▼《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

▲《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

小姐要學日文、學花藝，媽媽桑也要軟硬兼施

席耶娜也透露自己剛入行時的第一個日文花名叫「Nanami（七海）」，小姐要學習的項目也不少，但是在智慧手機和網路不發達的年代，店家反而願意花資源投資在小姐身上，像是補助學日文的學費，有些店還會安排小姐學插花、學打高爾夫球，很多店家都會擺一盆花，每週都有小姐輪值負責花藝。

為了留下小姐，媽媽桑還會「軟硬兼施」，甚至撒點小謊、挑撥離間，例如騙小姐「某某店福利只有XXX，我們有OOO，比較好喔！」而挑撥小姐之間的感情，也是為了「怕她們一起跳槽」。在取得資訊管道相對不容易的時代，小姐也會在同一間店做得比較久，這是店家願意花錢投資小姐的原因。

不過自從智慧手機、網路發達之後，小姐隨隨便便就能加到其他間店媽媽桑的LINE，或是加了其他店小姐的臉書，資訊根本藏不住，也很容易就能跳槽。席耶娜笑著舉例，「看到別家店的旅遊去夏威夷，我們只是去小琉球，誰都想跳啊！」這也是現在店家比較不願意花錢投資小姐的緣故，擔心投入太多成本之後「小姐就跑了」。

▲《華燈初上》第二季來了！林心如對戲霍建華，婚後首次同台演出。徐若瑄客串「光」日式酒店前任老闆「瓊芳媽媽桑」。揭露更多由楊謹華飾演的蘇媽媽秘密。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲媽媽桑為了留住小姐和客人，需要很多手腕甚至心機。（示意圖／《華燈初上》劇照，Netflix、百聿數碼提供）

她也說，一間店能夠紅、受到客人喜愛，通常就是因為有各式各樣不同性格特色的小姐；而很多店是「公檯制」，也就是小姐會輪流於不同桌次服務客人，媽媽桑則要負責盯全場，時時要調度小姐服務的桌席。她透露，日本客人十分有風度，若他們不喜歡一位小姐，並不會直接說要換人，「只會默默不跟那位小姐聊天」，才需要媽媽桑時刻察言觀色。

很多人也好奇問「日本客人會不會特別好色？」席耶娜說，其實這是刻板印象，台式酒店的客人重視感覺，一喝酒容易真性情發作，大聲嚷嚷台語、國罵全都來；而日本客人重視細節，就算不小心整桌喝嗨玩開了，也會跟隔壁桌致意「抱歉，我們太大聲了。」加上他們多半是因公出差來到台灣，多少有代表公司的形象和包袱，「不至於做出太離譜的事」。

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