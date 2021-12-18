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中村先生很搶手？媽媽桑真的會跟小姐搶客人！《華燈》顧問曝原因

▲▼林心如、楊謹華《華燈初上》演出日式酒店媽媽桑，鳳小岳詮釋多情編劇「江翰」。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

▲《華燈初上》的中村先生（中）可能是酒店最愛的典型好客人。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者林育綾／台北報導

台劇《華燈初上》爆紅後話題不斷，戲中飾演酒店資深小姐的謝瓊煖，埋怨飾演媽媽桑的楊謹華「搶了她的中村先生」，而在現實中也有「媽媽桑跟小姐搶客人」的情形。《華燈》的條通文化顧問媽媽桑席耶娜透露，自己在當小姐時就遇過，剛開始不明白，後來才知道原因。

▲▼《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

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▲《華燈初上》條通文化顧問席耶娜舉辦導覽，介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

席耶娜年輕時從小姐做到媽媽桑，後來也自己開酒吧，提到日式酒店規定「小姐不能跟客人發生性關係」，背後確實有原因。很多日本客人多半因公務來到台灣，他們通常也互相認識，還會一起來喝酒，如果小姐跟A客人上床，很容易在客人的社交圈裡傳出去，那麼其中的B、C、D、E客人可能也會想約小姐發生關係，到時候就變得「不好拒絕」。

為了避免客人抱怨「為什麼跟A可以，跟我不行？」也避免許多麻煩，因此媽媽桑會特別交代這個潛規則，還說，「就算要跟客人睡，也要挑社長等級」，因為社長通常比小姐還怕死，不敢輕易惹事。

▲▼《華燈初上》條通文化顧問席耶娜，帶領導覽介紹日式酒店文化秘辛。（圖／記者林育綾攝）

▲席耶娜帶劇迷探索《華燈初上》景點，這裡就是「光」店門口拍攝地，只不過光的招牌是另外剪接，而門口盆栽就是演員在這裡醉倒的場所。（圖／記者林育綾攝）

而酒店小姐剛入行的基本底薪，從3.2萬到3.6萬起跳，所以也靠額外的獎金制度來賺取更多收入，除了讓客人開酒、指名都有獎金之外，每個月還有「四進四出」的績效，也就是客人若在開店前跟小姐一起吃晚餐，再一起進店，就是一進；同樣的，小姐若能讓客人一起離開酒店，一起去吃宵夜，就算一出，這都是為了讓小姐留住穩定客源。

媽媽桑的職責包括管理小姐、控場、調度小姐服務的桌次⋯等，照理說，不會跟小姐搶客人，不過席耶娜透露，自己在當小姐的時候，「曾經有媽媽桑睡走我的客人！」

▲《華燈初上》成為12月首週Netflix台排行榜第一，楊謹華飾演蘇媽媽。（圖／翻攝華燈初上臉書）

▲媽媽桑真的會跟小姐搶客人嗎？（示意圖／翻攝華燈初上臉書）

席耶娜回憶，當年遇到一位很好的客人，常常會配合她，某次當月快達不到「四進四出」的業績時，她也特別向該客人求救「拜託！我這個月還差一次，陪我一起進店！」而客人也爽快答應。

沒想到過不久，竟然收到客人主動跟她道歉，透露跟媽媽桑「睡了」。席耶娜大傻眼心想「媽媽桑告誡我們小姐不要跟客人上床，結果自己把我的客人睡走了！」還好當時那名客人說，雖然不小心跟媽媽桑發生關係，但承諾「我還是會陪妳一起進店，幫妳做業績。」

席耶娜笑說「那客人真的很可愛，還跟我道歉」，而她日後回想也才知道，或許就是因為那位是「好客人」，意味著好控制、配合度高、又願意大方掏錢消費，「像這樣的好客人，媽媽桑也想留」，如果「好咖客人」跟其中一位小姐太好，小姐又跳槽，媽媽桑也怕客人會跟著小姐一起走，才會見機搶客。

▲《華燈初上》選角秘辛。（圖／翻攝自《華燈初上》臉書）

▲《華燈初上》的中村先生受到資深小姐「阿季」迷戀。（圖／翻攝自《華燈初上》臉書）

這番秘辛也讓人推測出，為何在《華燈初上》裡的「中村先生」會被視為VIP客人，甚至相當搶手，像是飾演資深小姐「阿季」的謝瓊煖就十分青睞他，常常在戲中說「中村先生原本是我的客人」，還抱怨蘇媽媽「搶了他」。

看過劇的人不難發現，中村先生在劇中除了舉止彬彬有禮之外，也多次出手大方，玩遊戲更願賭服輸，媽媽桑要求開昂貴的酒，他也照單全收。若是現實中有中村先生這樣的客人，想必也是小姐和媽媽桑都想留住的VVIP。

▲《華燈初上》成為12月首週Netflix台排行榜第一，楊謹華飾演蘇媽媽。（圖／翻攝華燈初上臉書）

▲媽媽桑為了留住好客人，可能不惜跟小姐搶。（示意圖／翻攝華燈初上臉書）

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