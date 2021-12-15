四大公投該相信誰？　宅神：這票請聽科學「為了未來用電自由而投」

▲朱學恒。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

四大公投倒數三天！於能源議題相關的反核四、護藻礁備受關注，對此，名嘴朱學恒今（15）日於臉書發文分析我國能源政策及發展，並向網友喊話「這一票，請聽科學，請為了自己未來的用電自由，請為了下一代的發展而投。」

朱學恒表示「科學跟政客，你要相信誰？」我們奮戰努力，不是為了改變這個世界，而是不要讓這個世界改變我們。還記得那個相信科學的自己嗎？國家發展靠的是科學，靠的不是政客為了當選甚麼都不顧的政策。國家安全靠的是邏輯，也同樣不是靠著網軍鼓動仇恨四處栽贓。

朱學恒認為「核四必須重啟」，因為台積電未來的數座新廠都需要大量的電力，而台灣的綠能根本無法負擔二十四小時全天候運轉的高科技廠。台灣的國家電網更因為長時間的缺電降壓而殘破不堪，一再的發生事故，你覺得怎麼可能都是巧合？

朱學恒說珍愛藻礁公投案，背後所隱藏的意義是國家能源配比天然氣發電佔比五成根本是徹底的錯誤。因為我國派去參加氣候變遷第二十六屆峰會的是一個政治系教授，學的是都市事務與公共政策，他不會告訴你的是天然氣是比二氧化碳破壞力更強的溫室氣體，一百多個國家達成減排共識，只有台灣要強化天然氣發電佔比。「為了錯誤的能源政策要犧牲藻礁，根本不值得。」

另外，針對公民議題以及食安政策兩案，朱學恒指出，公投綁大選根本就是一個簡單的數學問題，把分開的活動綁在一起就是為了省錢，你覺得納稅錢花不完嗎?如果有人告訴你分開來還比較省錢，他可能小學數學沒學好，不用理他。

朱學恒也表示，「反萊豬進口更不用說，如果萊劑這麼好，為什麼全世界有一百六十個國家不准使用？」如果萊劑這麼好，為什麼台灣的豬農不能進口不能使用?如果美國要台灣進萊豬才要對台灣好，台灣的經貿談判專家怎麼一點反抗能力都沒有，不能改條件嗎？

朱學恒呼籲「這一票，請聽科學，請為了自己未來的用電自由，請為了下一代的發展而投」，「民進黨大撒幣換民意

」、「系統性崩潰就從反智反科學開始」、「莫忘初衷變成奢求」。

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