鼓勵公車服務再提升　金運獎新增網路人氣獎及熱心服務獎

▲台中舉辦「2021金運獎」頒發優良公車駕駛、網路人氣獎及熱心服務獎等獎項，感謝駕駛人員無私奉獻與付出。（圖／臺中市政府交通局 提供，下同）



地方中心／綜合報導

「司機們辛苦了！」每天默默付出的公車司機們可是有許多熱心服務讓人感動，曾有台中公車司機上班時無私將自己的網路分享給乘客使用，也有不少司機主動提醒乘客注意安全、協助長者、行動不便者上下車、幫抱小孩的媽媽推娃娃車上車，讓不少民眾直呼「好暖心」，台中市政府交通局於12/12頒發「2021金運獎」，快來看看有哪些暖心司機。

▲這次共表揚27位優良公車駕駛，期望台中市公車司機都能以優良駕駛為榜樣，提升品質與行車安全。

為了表揚在服務品質及行車安全的公車駕駛員，台中舉辦「2021金運獎」頒發優良公車駕駛、網路人氣獎及熱心服務獎等獎項，感謝駕駛人員無私奉獻與付出，今年共33人獲得殊榮，鼓勵公車駕駛員讓服務品質再提升；葉局長表示：「為打造低碳城市及改善空汙，市府持續透過雙十公車、市民限定、市區公車電動化及交通任意門等政策，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，逐步拓展公車路網。」近幾年增加近期執勤無交通違規紀錄的門檻，由各公車業者推舉，選出兼顧服務品質及行車安全的優良駕駛，由於公車駕駛是推動及實踐交通政策的無名英雄，今年更新增加網路人氣獎，讓民眾透過網路及手機App票選出心目中的優良駕駛，熱心服務獎則是給予默默付出的駕駛員肯定，希望台中市公車司機都能以優良駕駛為榜樣，提升品質與行車安全。

這次共表揚27位優良公車駕駛，包括豐原客運林俊豪、徐和聖、陳南州、楊雲程等4位，台中客運唐毓民、何秋福、林建忠、何聲瑩等4位，統聯客運康煉傑、羅兆彬等2位，中台灣客運王廷渺、邱大成等2位，中鹿客運周國斌、林甲寅等2位，巨業交通施瑞隆、蔡志明等2位，以及東南客運張仲良、捷順交通鄭維元、四方公司賴炳榮、仁友客運王志成、豐榮客運施志賢、全航客運莊德順、和欣客運邱志偉、國光客運曾治華、建明客運余鴻國、苗栗客運孫經亮、總達客運蕭世宏等人。

▲熱心服務獎則是給予默默付出的駕駛員肯定。

熱心服務獎則由豐原客運詹智凱、統聯客運謝明諭、巨業交通蔡忠樺等3位獲得；新增的網路人氣獎是由巨業交通蔡志宗、豐原客運林文旭、台中客運洪瑞成等3人獲獎；另外入圍的則有和欣客運陳恒達、統聯客運張丁財、四方公司黃德信、中台灣客運殷瓔、捷順交通康富貴等人。

▲交通局表示，希望透過優良駕駛們，讓台中的公共運輸服務有口皆碑。

葉局長補充，2021金運獎意象以「台中蛻變·運轉無限」為主題，金色的兩個圓圈為原有的公共運輸與軌道系統結合，中間交會的意象代表轉乘的便利，進而達到交通任意門的理念，讓市民有更多元的大眾運輸選擇，另今年遇到疫情影響，交通運輸環境受到衝擊，因此以無限符號表達運轉無限，組合成蝴蝶造型，亦相近於吉祥結，希望為交通帶來好運。交通局表示，希望透過優良駕駛們，讓台中的公共運輸服務有口皆碑，也期盼駕駛同仁持續提供安全可靠的運輸服務，把乘客當成自己的家人，讓市民感受到台中交通好幸福。