豐原客運退休駕駛王茂松獲頒金運獎　盧秀燕擁抱鞠躬大讚「永遠的松哥」

▲盧秀燕親頒特別貢獻獎給豐原客運退休駕駛王茂松，並與他擁抱致謝。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府13日舉行「2020金運獎」頒獎典禮，市長盧秀燕表揚26位優良公車駕駛，更頒發特別貢獻獎給「梨山松哥，」豐原客運退休駕駛員王茂松並擁抱鞠躬，感謝他20多年對梨山和平地區奉獻。王茂松說，他跟各位司機一樣平平凡凡、認真工作，感謝盧市長肯定，也謝謝豐原客運照顧他25年。

市長盧秀燕表示，台中市約有1500多位公車司機，她上任以後，去年即恢復舉辦「金運獎」，希望表揚在服務品質及行車安全優良的公車駕駛員，慰勞他們平時的辛勞，今天得獎的26位是精挑細選，受到乘客、客運業者及市府都肯定的優良公車駕駛，在他們的工作當中，堅守崗位、認真服務、使命必達，安全地將市民朋友載送到他們需要到達的地點，她代表市府及市民，感謝優良公車駕駛及家屬的體諒支持，「你們是城市英雄！」

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▲▼台中市舉辦金運獎頒獎典禮，盧秀燕親頒特別貢獻獎給獲獎哦的公車駕駛。（圖／台中市政府提供）

今年「金運獎」特別貢獻獎頒給剛從豐原客運退休的駕駛員王茂松，曾開過計程車、做過工廠職員的他，最後在豐原客運擔任梨山地區公車司機直到今年退休，是居民口中熱心助人的「王大哥」、「松哥」，也是梨山國中小歷屆學生最懷念的「司機爸爸」。

交通局特別採訪梨山地區居民及梨山國中小校長、教師，剪輯成影片在會中播放，梨山國中小教師們回憶王大哥記得每位小朋友上車地點，遇到小朋友睡過頭，還會把車停在安全地點，請其他小朋友叫他起床，一定要載到每位學生才會抵達學校。

▲豐客退休駕駛王茂松感謝市長盧秀燕肯定，也謝謝豐原客運照顧他25年。。（圖／台中市政府提供）

梨山國中小校長洪永明表示，對小朋友而言，王大哥不只是公車司機，更是陪伴他們長大的家人；交通局長葉昭甫也在影片的最後感謝王大哥給台中市的公車司機一個好榜樣，「他的熱情讓我們了解，任何職業都不平凡，都有無限可能。」

交通局長業昭甫表示，市府舉辦「金運獎」希望樹立標竿，讓台中市公車司機都能以獲獎人員為榜樣，一同提升服務品質及行車安全，讓市民感受到台中交通幸福。響應台中捷運綠線將在今年下半年通車。

2020金運獎以「運轉無限．耀轉台中」為主題，金色的兩個圓圈就是原有的公共運輸與未來的軌道系統結合，中間交會的意象代表著轉乘的便利，進而達到「交通任意門」的理念，讓台中市民的交通有更多元的選擇；今年除了請業者就日常服務品質推舉優良駕駛外，更首次增加近期執勤無相關違規紀錄的門檻，選出兼顧服務品質及行車安全的優良駕駛。

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