阿北直念「記性越來越差」忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

▲里港警分局九如分駐所警員蘇憲榮一眼認出歐姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「警察先生你記憶真好!」，80歲歐姓阿北忘記自己姓名及住所，在里港警分局九如分駐所內一直不斷訴說「年紀大記性越來越差」，剛回所的警員蘇憲榮一眼認出曾處理過該老翁路倒案件，立即聯繫上老翁家屬助返家，讓他讚佩警察的好記性。

一位熱心民眾日前在九如老人活動中心前看到一名阿北徘迴不去，問不出所以然來，帶他到派出所請求協助。當值班警員王淑燕詢問老翁姓名、住家及是否記得同住家人的電話時，老翁卻因疑似患有嚴重的失智症，只勉強記得自己大名，住家詳細地址卻忘記了，並一直不斷訴說自己年紀大記性越來越差。

這時剛自外頭返所之警員蘇憲榮眼尖，一眼便認出該老翁，原來蘇員於3個月前曾處理過他路倒案件，隨即撥打電話聯繫他的家屬至所將其接回家，老翁家屬對於警方驚人之記憶力感到驚呼，家屬也很感激警方的協助。

里港警分局分局長鄭頴聰，讚許員警平時勤務用心，憑藉驚人記憶力及心思細膩，助老翁順利返家，亦提醒民眾家中若罹患失智症之長輩應多留意，不讓類似情形一再發生，並鼓勵申請愛心手鍊或在其身上或交通工具上配戴名牌證件等足以辨識其身分，可以使長輩更快找到返家的路。