　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿北直念「記性越來越差」忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

▲里港警分局九如分駐所警員蘇憲榮一眼認出歐姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局九如分駐所警員蘇憲榮一眼認出歐姓阿北 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「警察先生你記憶真好!」，80歲歐姓阿北忘記自己姓名及住所，在里港警分局九如分駐所內一直不斷訴說「年紀大記性越來越差」，剛回所的警員蘇憲榮一眼認出曾處理過該老翁路倒案件，立即聯繫上老翁家屬助返家，讓他讚佩警察的好記性。

一位熱心民眾日前在九如老人活動中心前看到一名阿北徘迴不去，問不出所以然來，帶他到派出所請求協助。當值班警員王淑燕詢問老翁姓名、住家及是否記得同住家人的電話時，老翁卻因疑似患有嚴重的失智症，只勉強記得自己大名，住家詳細地址卻忘記了，並一直不斷訴說自己年紀大記性越來越差。

這時剛自外頭返所之警員蘇憲榮眼尖，一眼便認出該老翁，原來蘇員於3個月前曾處理過他路倒案件，隨即撥打電話聯繫他的家屬至所將其接回家，老翁家屬對於警方驚人之記憶力感到驚呼，家屬也很感激警方的協助。

里港警分局分局長鄭頴聰，讚許員警平時勤務用心，憑藉驚人記憶力及心思細膩，助老翁順利返家，亦提醒民眾家中若罹患失智症之長輩應多留意，不讓類似情形一再發生，並鼓勵申請愛心手鍊或在其身上或交通工具上配戴名牌證件等足以辨識其身分，可以使長輩更快找到返家的路。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
全抽完了！「7大加碼券」四週幸運號出爐　這末碼狂拿4張
高雄男狂刺200刀弒母！叩媒體「我殺死媽媽了」　逃死定讞
快訊／包養男解剖！　肚子裡也裝滿石頭
渡假沙灘爆槍響！　遊客穿泳裝「躲飯店」避難
快訊／加碼券最後一張抽籤！　「7組末碼」中500元
LIVE／加碼券最終機會！　對中末碼領500元
沒考上名校！她和父親冷戰7年　北漂前「1舉動」兩人忍淚破冰
張菲辣媳出車禍！　她嚇PO小白單：我很雷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿北直念「記性越來越差」忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

長億高中與美庫柏蒂諾市視訊交流　台灣學生秀英文實力

南投縣立體育場跑道年久損壞　縣府砸3200萬明年1月封場整修

南投幅員遼闊僅2文康車服務長者　縣府研議添購

新竹4幼童誤打「過期流感疫苗」　衛生所5人懲處出爐！

遺產稅2201萬欠20年偷偷來！桃園富男曝光「上億財產」被管收

喬友大火4個月　今夜舉辦追思會提出三大訴求

新北推深澳漁港食魚體驗　自己動手作「透抽一夜干」

學生攜毒進校、毒品犯輕鬆交保？　南投縣議會藍綠齊轟毒品氾濫

鐵路地下化市議員盼商圈整體規劃　鄭文燦：工業區檢討變更

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

阿北直念「記性越來越差」忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

長億高中與美庫柏蒂諾市視訊交流　台灣學生秀英文實力

南投縣立體育場跑道年久損壞　縣府砸3200萬明年1月封場整修

南投幅員遼闊僅2文康車服務長者　縣府研議添購

新竹4幼童誤打「過期流感疫苗」　衛生所5人懲處出爐！

遺產稅2201萬欠20年偷偷來！桃園富男曝光「上億財產」被管收

喬友大火4個月　今夜舉辦追思會提出三大訴求

新北推深澳漁港食魚體驗　自己動手作「透抽一夜干」

學生攜毒進校、毒品犯輕鬆交保？　南投縣議會藍綠齊轟毒品氾濫

鐵路地下化市議員盼商圈整體規劃　鄭文燦：工業區檢討變更

揭CPTPP6成員國準用萊劑　蔡易餘：國民黨配合中國反美

是你嗎？北市熊好券提早發放　11位幸運兒中5張券爽拿3000

搶搭小黃！14人KTV前打成一團　警怒噴辣椒水…熱褲妹狼狽遭帶回

國外接種返台認證卡關！醫揭「指揮中心難處」　點名大陸常造假

考生注意！明年大學繁星推薦申請入學　檢定科目以英文最多

基隆人衝了！「水岸生活節」明登場　手作市集、河畔聽音樂超浪漫

「喝過媽媽及3個姊姊的母奶」！他自曝「超複雜家庭組成」...驚呆網友

71歲男登山癲癇發作暈倒　2愛犬合作「追路人求救」守身旁護著他

男星低調念東海！網目睹嗨翻：以為只在《玩很大》看到 本名罕曝光

今天最暖和！明起2段式變天　氣溫溜滑梯「暴跌15°C↑」預報圖曝

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

新竹4童誤打過期流感疫苗　懲處出爐

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

喬友大火4個月　今夜舉辦追思會

南投縣議會藍綠齊轟　毒品氾濫

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

即／彰化市大智路深夜大火！警消灌救中

COVID-19公費疫苗13期開放預約

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

南投縣立體育場跑道損壞　縣府砸3200萬將封場整修

南投幅員遼闊僅2文康車服務長者　縣府研議添購

彰化肉包明撐不住了！每顆30→35

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

更多熱門

相關新聞

國中女友穿體育服赴約！富二代揉胸20分鐘慘了

國中女友穿體育服赴約！富二代揉胸20分鐘慘了

屏東富二代陳姓男子(79年次)邀約就讀國中的女友小晴(化名)晚間到屏東極限運動公園幽會，陳男一見小晴穿著學校運動服赴約，竟一時「凍未條」，在公園內伸手撫摸小晴胸部、手、肚子等處，時間將近20分鐘，經學校老師察覺有異上報後全案因此曝光。高雄高分院審理後依猥褻罪判陳有期徒刑4月，得易科罰金。

挖眼惡煞出院囂張比中指　移法院裁定收押

挖眼惡煞出院囂張比中指　移法院裁定收押

即／屏東挖眼男遭檢方聲押！

即／屏東挖眼男遭檢方聲押！

屏東挖眼男出院喊：尿急！對鏡頭狠瞪還「跩比中指」

屏東挖眼男出院喊：尿急！對鏡頭狠瞪還「跩比中指」

即／2文物員勘察石板屋蜂群狂襲　直升機搶命

即／2文物員勘察石板屋蜂群狂襲　直升機搶命

關鍵字：

屏東里港警察服務鄭穎聰

讀者迴響

熱門新聞

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

獨／鄧佳華痴狂喊：宜軒我愛妳　連千毅崩潰

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

孩子造句太誠實　媽媽被出賣大驚：毀了

失戀女大生飆高音「被警察攔下」　結局逆轉

掐死阿嬤指侵屍體逞慾　吸膠男：有聽到呻吟聲

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面