上海麵館收10％服務費牛肉麵一碗320元　服務內容：老闆監督煮麵

▲上海傳統麵館加收1成服務費，引起外界關注。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海市中心一間傳統麵館近日因公布要加收10％服務費，引起外界關注。店裡菜單顯示，一碗清湯麵（陽春麵）未收1成服務費前售價19元人民幣（約81.9元新台幣），最貴的老上海傳統肉圓菜湯麵及牛肉麵則是要價69元人民幣（約320元新台幣）。對於加收的服務費，店家表示，「服務內容就是老闆會親自監工、親自煮麵。」

▲該麵館牛肉麵加1成服務費後，要價69元人民幣（約320元新台幣）。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，這家麵館位於上海市中心，可以看出是一家比較傳統的麵館，店面環境簡單陳舊。在這樣的環境裡，店內卻在多處標示「本店收取服務費10%」的字樣。據網友爆料，在這裡點一碗68元（人民幣，下同）紅燒牛肉麵，要加收10%，也就是6.8元服務費。

麵館工作人員低調回應，「服務費就是每樣東西加收10%，10元的東西就收你11元，20元的就收你22元。」

▲麵館加收1成服務費的服務內容為「老闆親自監工」。（圖／翻攝上觀新聞）

該麵館菜單顯示，最便宜的陽春麵和蔥油拌麵售價19元，加收10%為20.9元；最貴的老上海傳統肉圓菜湯麵要賣到69元一碗，若再加收10%，吃一碗就要付75.9元人民幣（約325元新台幣）。

面對外界質疑，店家僅表示，「服務內容就是老闆會親自監工、親自煮麵。」這番回應也引起網友熱烈討論，有網友表示，「不如直接漲價得了」；「老闆親自監工不是應該的嗎？」；「人家收人家的，不喜歡不去吃就行了！」