　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

上海麵館收10％服務費牛肉麵一碗320元　服務內容：老闆監督煮麵

▲上海傳統麵館加收1成服務費。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海傳統麵館加收1成服務費，引起外界關注。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海市中心一間傳統麵館近日因公布要加收10％服務費，引起外界關注。店裡菜單顯示，一碗清湯麵（陽春麵）未收1成服務費前售價19元人民幣（約81.9元新台幣），最貴的老上海傳統肉圓菜湯麵及牛肉麵則是要價69元人民幣（約320元新台幣）。對於加收的服務費，店家表示，「服務內容就是老闆會親自監工、親自煮麵。」

▲上海傳統麵館加收1成服務費。（圖／翻攝上觀新聞）

▲該麵館牛肉麵加1成服務費後，要價69元人民幣（約320元新台幣）。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，這家麵館位於上海市中心，可以看出是一家比較傳統的麵館，店面環境簡單陳舊。在這樣的環境裡，店內卻在多處標示「本店收取服務費10%」的字樣。據網友爆料，在這裡點一碗68元（人民幣，下同）紅燒牛肉麵，要加收10%，也就是6.8元服務費。

麵館工作人員低調回應，「服務費就是每樣東西加收10%，10元的東西就收你11元，20元的就收你22元。」

▲上海傳統麵館加收1成服務費。（圖／翻攝上觀新聞）

▲麵館加收1成服務費的服務內容為「老闆親自監工」。（圖／翻攝上觀新聞）

該麵館菜單顯示，最便宜的陽春麵和蔥油拌麵售價19元，加收10%為20.9元；最貴的老上海傳統肉圓菜湯麵要賣到69元一碗，若再加收10%，吃一碗就要付75.9元人民幣（約325元新台幣）。

面對外界質疑，店家僅表示，「服務內容就是老闆會親自監工、親自煮麵。」這番回應也引起網友熱烈討論，有網友表示，「不如直接漲價得了」；「老闆親自監工不是應該的嗎？」；「人家收人家的，不喜歡不去吃就行了！」

►漫威英雄們的香水長這樣！

ET快訊
Joeman賠賣小牛！網問「超跑多難養」　老司機解答了
韋汝替遠航CEO生子沒名分「進帳1800萬」！秘密禁令曝
新北打疫苗出大包！千人到場發現沒設點
大台北3區迎雨！下波「急凍14°C」時間出爐
Lisa確診現況曝！BLACKPINK「3成員」檢測出爐
快訊／新北男騎車猛撞電線桿！倒臥血泊亡
5張千萬發票沒人領！小7、全家開出快檢查
新變種入侵亞洲！「可怕突變」威力更勝Delta
麻衣爆婚前簽「20條妻子守則」！謝震武驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲妹普通感冒竟「心臟停6天」…葉克膜救命　警覺5症狀快就醫

陸研究第3劑混打！　張文宏：「重組蛋白疫苗」可誘導高免疫反應

影／麵店老闆有急事消失　客人「自助拉麵、煮麵」吃完全都有付錢

上海麵館收10％服務費牛肉麵一碗320元　服務內容：老闆監督煮麵

深陷大陸版百慕達！4地質員詭笑丟命「死亡很突然」　曝地磁異常

愛因斯坦手稿「3.65億賣出」創新高　買家傳為李嘉誠

4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難！遺體露詭異微笑　原因曝

陸委會批評陸「恫嚇威脅台商」　國台辦：民進黨當局造謠污蔑

美呼籲投放石油儲備　陸：會根據自身實際和需要安排

14歲少女比母親還顯老！像70歲嬤「整形2次重生」：手術非常滿意

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

23歲妹普通感冒竟「心臟停6天」…葉克膜救命　警覺5症狀快就醫

陸研究第3劑混打！　張文宏：「重組蛋白疫苗」可誘導高免疫反應

影／麵店老闆有急事消失　客人「自助拉麵、煮麵」吃完全都有付錢

上海麵館收10％服務費牛肉麵一碗320元　服務內容：老闆監督煮麵

深陷大陸版百慕達！4地質員詭笑丟命「死亡很突然」　曝地磁異常

愛因斯坦手稿「3.65億賣出」創新高　買家傳為李嘉誠

4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難！遺體露詭異微笑　原因曝

陸委會批評陸「恫嚇威脅台商」　國台辦：民進黨當局造謠污蔑

美呼籲投放石油儲備　陸：會根據自身實際和需要安排

14歲少女比母親還顯老！像70歲嬤「整形2次重生」：手術非常滿意

200億數位學習精進計畫拍版　教部將買61萬台學習載具達「生生用平板」

裸身女大體突睜眼！復活起身走出停屍間　全場嚇瘋逃命

正妹主動約逛耶誕城　純情男心動「有戲嗎？」網喊穩了敲碗後續

李心潔甘願連2年來台隔離　關14天樂：逃離小孩好自由！

囤房稅恐煞不住失控房價　他提北市前車之鑑盼轉念

南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

筒香嘉智繼續當海盜王　1年1.12億續留海盜　

疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

「蕭式情歌」迎接2022　蕭秉治嗨歌助陣高流跨年

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！被前團員揭失蹤狀態：想你們了

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

正妹增重10Kg從軍...驚人變化全場佩服

她領證發現已婚　老公竟是親妹夫

拖課到午餐…學生衝講台打爆女老師頭

14歲少女比母親還顯老！像70歲嬤整形2次重生

4地質員進凶險哀牢山全身亡　一人遺體面帶笑容

福建「通橋」金馬？國台辦：完成初步方案

每天喝啤酒　27歲男走路突爆痛

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

「最快本週遣返」帽Ｔ殺手被關押

麵店老闆急事消失　客人自助拉麵、煮麵吃

女網紅「直播喝農藥」 亡　骨灰竟被殯儀館調包配冥婚

更多熱門

相關新聞

批周玉蔻「惡毒側翼」　朱學恒挨告結果曝

批周玉蔻「惡毒側翼」　朱學恒挨告結果曝

媒體人周玉蔻去年在台北市萊牛風波中，發起民眾抵制店家活動，名嘴朱學恒在網路直播批周「就是惡毒至極的側翼」、「噁心」、「下流」，周玉蔻憤而提告公然侮辱，檢察官勘驗朱的直播影片後認為，朱是對公眾關心的食安議題，質疑周玉蔻濫用媒體聲量，出於善意合理評論，非無端或恣意謾罵，22日處分不起訴。

快訊／台北上海雙城論壇12月1日登場

快訊／台北上海雙城論壇12月1日登場

美牛大漲！牛肉麵店春節前漲價潮

美牛大漲！牛肉麵店春節前漲價潮

歐陽娜娜紅色花苞裙被批「顯腫」

歐陽娜娜紅色花苞裙被批「顯腫」

中小學問卷1／3題目涉「自殺準備」 校方：區裡統一調查的

中小學問卷1／3題目涉「自殺準備」 校方：區裡統一調查的

關鍵字：

上海陽春麵牛肉麵服務費服務

讀者迴響

熱門新聞

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

惹不起「天生易怒」星座Top 3

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

人妻要外送員額外服務　他無奈「說不出口」

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面