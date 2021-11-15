合歡山這麼冷！印尼夫妻慕名豋峰險凍僵　警一條龍服務助脫困

▲合歡所員警請2人坐上巡邏車，到松雪樓附近先喝咖啡驅寒，並安排2人搭乘巴士到住宿地點。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

印尼夫妻阿莫和妮塔2人到合歡攀爬合歡北峰，不料合歡山近日白天僅有4度以下之低溫，加上降雨潮濕，室外溫度極為寒冷，2人受困在登山口不知如何是好，幸好遇上合歡派出所巡邏員警，啟動避寒一條龍之SOP服務，協助快凍僵之夫妻2人脫困，獲得印尼夫妻之衷心感謝。

合歡派出所指出，近日合歡山壟罩在一片低溫酷寒之冰雨霧靄之中，但仍擋不住全國遊客上山旅遊登山，合歡所員警連日巡視山區，提醒登山客注意保暖及攀登安全，也沿途巡視有無遊客受凍失溫之情形。

日前中午13時，合歡派出所警員呂小平巡經小風口段時，發現一對夫妻在合歡北峰登山口前躊躇不前，面露難色，經上前查看詢問，才知夫妻2人係來自印尼的夫妻阿莫和妮塔，當日搭計程車前來小風口，下車後原本預計要攀登合歡北峰，但2人向上望去，只見步道上一片白牆，霧氣濃厚，望眼看去只見一片白茫茫，能見度極差，2人正猶豫要不要上山時，只見許多無功而返的登山客折返下山，頻說山路潮濕危險，最好不要冒險上山，但從台中、苗栗移工地前來的2人已經搭不上計程車了，頓時陷入無路可走的窘境。

幸好合歡所員警呂小平前來搭救，得知2人之困境後，遂請2人坐上巡邏車，載往松雪樓附近的3158咖啡館喝咖啡驅寒保暖，並輾轉聯繫上南投客運吳姓司機，獲知客運巴士將於16時會經過松雪樓前之招呼站，遂叮囑阿莫、妮塔夫妻2人記得15時55分走到招呼站前搭上客運巴士。

阿莫、妮塔夫妻2人在離去前，頻向警員呂平鞠躬致謝，呂小平則安慰2人說留得青山在，這次先避開受凍危害，改天選擇風光明媚時再來合歡山旅遊，夫妻2人則對員警一條龍之SOP服務印象極佳。

16時20分，警員呂小平以電話追蹤，得知印尼夫妻2人已安全搭上南投客運巴士，呂小平並叮嚀吳姓司機經過清境時，記得讓遊興正興的夫妻2人下車，在清境地區尋找民宿過夜，希望2人經過一夜休息後美好的假期能夠繼續。