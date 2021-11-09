凌晨3點陌生阿北拚命敲門...她嚇壞報警　結局很無言

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘處理李姓阿北半夜走錯門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新園鄉李姓阿北半夜溜出家門，欲返家時猛敲洪姓婦人的大門，她下樓開門，發現是位陌生阿北，趕緊報警，警方趕到，詢問他住處，答非所問，並看到不遠處看到一戶人家大門未關，客廳燈火通明，帶往呼叫屋內，走出一位婦人，看到先生被警察帶回家也一頭霧水，也不知阿北何時跑出家門，對警方一再道謝。

東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘2員，日前執行02至04時巡邏勤務，於凌晨02時55分許接獲民眾來電報案稱，有1 男人一直在敲打住家的大門。

兩員趕往了解，看到有1男子在門外喃喃自語，一直敲打家門，請妻子下樓來開門，警方直覺有異，詢問該名老人的姓名及住家地址均答非所問，經員警請報案人開門詢問是否為家人，報案人表示並非家人。

員警於是在附近查看，就在不遠處發現一住戶大門未關且客廳電燈也未關閉卻不見有人在裡面，對內呼叫，2樓傳來1名老婦人的回應聲，她一下樓一看警方帶回她先生(79歲)回家，她也不知為何先生會半夜外出，對警方的熱心協助，一再感謝。



東港警分局長林文煜呼籲，若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出。儘可能在長者的隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，也可以協助申辦愛心手鍊或申請長照居家服務，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障。