　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

凌晨3點陌生阿北拚命敲門...她嚇壞報警　結局很無言

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘處理李姓阿北半夜走錯門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘處理李姓阿北半夜走錯門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新園鄉李姓阿北半夜溜出家門，欲返家時猛敲洪姓婦人的大門，她下樓開門，發現是位陌生阿北，趕緊報警，警方趕到，詢問他住處，答非所問，並看到不遠處看到一戶人家大門未關，客廳燈火通明，帶往呼叫屋內，走出一位婦人，看到先生被警察帶回家也一頭霧水，也不知阿北何時跑出家門，對警方一再道謝。

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘處理李姓阿北半夜走錯門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘處理李姓阿北半夜走錯門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局新園分駐所警員李昭慶、簡政弘2員，日前執行02至04時巡邏勤務，於凌晨02時55分許接獲民眾來電報案稱，有1 男人一直在敲打住家的大門。

兩員趕往了解，看到有1男子在門外喃喃自語，一直敲打家門，請妻子下樓來開門，警方直覺有異，詢問該名老人的姓名及住家地址均答非所問，經員警請報案人開門詢問是否為家人，報案人表示並非家人。

員警於是在附近查看，就在不遠處發現一住戶大門未關且客廳電燈也未關閉卻不見有人在裡面，對內呼叫，2樓傳來1名老婦人的回應聲，她一下樓一看警方帶回她先生(79歲)回家，她也不知為何先生會半夜外出，對警方的熱心協助，一再感謝。

東港警分局長林文煜呼籲，若家中有長者或需照顧成員者，可選擇以陪同外出方式保護其安全，請多加給予關懷與陪伴，避免讓其自行外出。儘可能在長者的隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等識別資料，也可以協助申辦愛心手鍊或申請長照居家服務，以便提供警方或相關單位辨識，能快速聯絡家屬，多一份保障。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
成都現1傳13「超級傳播者」　碰到電梯、辦公室也感染
5歲女童遭逼舔尿、頭部下體重傷！　悲慘現況曝
還會更冷！這天最低「剩13°C」　回暖時間出爐
羅明才拋「建安全的核五」　蘇貞昌一句話讓他傻眼
iPhone用戶躺著、坐著「FB都知道」　研究員：建議刪掉
女星切掉整條大腸！「3周上一次大號」痛到送醫
對30名女童下手！　台南狼師判決出爐
台灣咖啡店霸主不是星巴克！「這一家」狂開524間稱王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

避免城中城悲劇重演　南投護理機構汰換防火設施、辦防災演練

台南市交通局辦公民交通工作坊　體現公民參與的精神！

恆春民謠獲邀日本「Taiwan NOW」線上開唱　台日共創老調新聲

凌晨3點陌生阿北拚命敲門...她嚇壞報警　結局很無言

新建高架無障礙步道+跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

聽不清楚的孩子！中市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

新北傳統藝術進校園　在地小學瘋百年北管文化

六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝　幽靜迷人夕陽伴隨暖暖霞光

備戰2022米其林評鑑　黃偉哲與府城美食業者交流座談準備摘星

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

避免城中城悲劇重演　南投護理機構汰換防火設施、辦防災演練

台南市交通局辦公民交通工作坊　體現公民參與的精神！

恆春民謠獲邀日本「Taiwan NOW」線上開唱　台日共創老調新聲

凌晨3點陌生阿北拚命敲門...她嚇壞報警　結局很無言

新建高架無障礙步道+跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

聽不清楚的孩子！中市議員蔡耀頡籲重視單側聽損童權益

新北傳統藝術進校園　在地小學瘋百年北管文化

六塊厝漁港靜待旅人尋幽訪勝　幽靜迷人夕陽伴隨暖暖霞光

備戰2022米其林評鑑　黃偉哲與府城美食業者交流座談準備摘星

樂透沒中獎太失望！男肉刀斬首媽媽　「屍塊放冰箱」全身血在街上

大安區價量齊揚行情回升　新建案1缺陷買氣不如老名宅

警涉吃案遭拔官又被監院彈劾　葉毓蘭：違反一事不二罰

陳為民打耳光「王家梁眼角膜脫落」　他臉漲紅...拍完戲才就醫

快訊／鴻海結合元宇宙熱潮　打造「科技日虛擬實境展」正式上線！

林昶佐提走私動物先收容再安樂死　蘇貞昌不認同：不得已也很痛苦

老是巧遇載國中女生上學　偷摸胸部給500

宜蘭醫院前院長遭控收紅酒禮盒收受廠商賄賂　無罪確定

成都現1傳13「超級傳播者」　電梯、辦公室接驗出環境病毒感染

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊+醫學生命喪羊頭山

雞蛋糕妹「沙灘南半球照」露心機 白皙背影迷倒9000網

地方熱門新聞

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

桃園婦幼商品展好康多　現金五倍券都可用

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

備戰2022米其林評鑑

星宇航空與萬能科大　產學合作意向書簽約

2女大生迷路哭：有人教我走河床

3處地點都超好　桃市府和農委會興辦社宅

新建跨河空中觀瀑平台　竹山瑞龍瀑布展新貌

台南自來水老舊管線多

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

更多熱門

相關新聞

女車主酒駕直嗆「叫余偉過來」 全網肉搜：真有倆分局長叫這名

女車主酒駕直嗆「叫余偉過來」 全網肉搜：真有倆分局長叫這名

江西交警6日配合當地媒體進行「夜查酒駕」直播，期間一名開著瑪莎拉蒂的女車主涉嫌酒駕被攔查，女車主以各種理由不配合吹氣檢測，還一直嗆警，「叫余偉（音）過來！」這段影片在微博瘋傳後，引起網友好奇，展開全網肉搜「余偉（yu wei）」行動。據了解，當地真有兩名公安分局長名字使用這個拼音，全案也進入司法程序調查。

台中男貸款壓力大「菜刀架頸」　警安撫化解危機

台中男貸款壓力大「菜刀架頸」　警安撫化解危機

「媽媽不讓我打棒球」　11歲童站陽台外被救回

「媽媽不讓我打棒球」　11歲童站陽台外被救回

臨檢遇「巴庫」衝撞　警開6槍強截「毒車」畫面曝

臨檢遇「巴庫」衝撞　警開6槍強截「毒車」畫面曝

直擊信義區夜店首日復工　包廂標出7位數

直擊信義區夜店首日復工　包廂標出7位數

關鍵字：

東港警察阿北半夜敲門服務

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

星巴克11／8起「連5天」買一送一

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面