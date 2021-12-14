▲2021基隆美展得獎名單出爐，折射出台灣當代美術樣貌。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市文化局舉辦的「2021基隆美展」，歷經兩個月的激烈競爭後，近日公布得獎名單。評審委員們以專業客觀、謹慎公正的態度，順利選出包含東方媒材、西方媒材、攝影與新媒體等三大類，總共45名得獎作品，得獎者皆有相當程度的客觀性與代表性，評審更盛讚本屆參賽作品水準更甚以往。

文化局長陳靜萍表示，今年因疫情嚴峻加上基隆美術館展場提升工程，基隆美展報名評審期程延後，但仍不影響開放全國徵件的踴躍報名程度。今年共計369件作品參賽，經由初審、複審兩階段多輪投票後，選出各類「基隆獎」1名，優選2名、佳作5名、入選7名，總計45名得獎者，「基隆獎」可獲得新台幣10萬元獎金，優選作品5萬元，佳作獎金1萬元。

▲基隆獎西方李美樺「討海」。

陳靜萍提到，今年度基隆美展所有得獎作品，配合基隆市文化中心整建工程現正進行，明年落成後將擇期於基隆美術館舉辦頒獎典禮並精彩展出，屆時不僅讓民眾一睹來自全國藝術菁英之優秀創作，也一同參與見證未來文化中心美術館的新空間。

擔任多屆基隆美展評審的資深藝術評論家李欽賢老師指出，今年度入選作品水準很高，年輕畫家寫實力甚強，而且題材貼近常民生活，並從常民趣味提升至戲劇性。風景畫亦有夢幻佈局、雖寫實卻不失時代性，也就是適合當代表現法。抽象作品不多，但意象清楚，功力卓越，構圖不凡。

▲基隆優選西方洪俊銘「午休」。

中國文化大學美術學系副教授洪昌穀也認為基隆美展的東方媒材，長久以來質量俱精，此次亦然。綜覽本屆參賽的品項中，如：書法、篆刻、水墨與膠彩等，就表現而言，無論是傳統或實驗，寫生或造境，精微或豪放均能各擅期場，反映出創作者獨特的美感品味，相當程度也折射出台灣當代美術，眾芳紛呈的創意與活力。

國立臺灣師範大學設計學系教授許和捷表示，本屆攝影與新媒體藝術類作品呈現多元的思維路徑，從靜態與動態的影像視角，從各種新時代的視覺媒材反應當代社會的變動性。從探討自然大地，人為景觀、人性思考等各種藝術思維的觀點，使作品較過去更加有時代性。

文化局表示，所有得獎作品將俟基隆美術館落成後擇期展出，並隆重舉行頒獎典禮。得獎名單可至基隆市文化局「2021基隆美展」網站查詢或電洽：02-2422-4170分機319視覺藝術科張小姐。

▲基隆獎東方張倍源「浣溪紗詞」。

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