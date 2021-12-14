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謝國樑拋海陸樂園構想　八斗子可以變身加州聖塔莫尼卡海灘碼頭

▲▼基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲基隆市長擬參選人謝國樑。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者杜冠霖／綜合報導

2022縣市長選舉將至，各派人馬暗潮洶湧，日前宣布將角逐2022基隆市長的謝國樑提出四項願景，分別是七堵鐵道主題空間、文化中心展演內容升級、海景兒童樂園，更要替市民爭取一週一次免費入園，謝國樑表示，基隆的條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港，未來將打造一海一陸主題樂園空間，讓世界看到基隆的魅力。

謝國樑表示，基隆擁有得天獨厚的觀光資源，且海洋是最大的特色 ，基隆除了廟口夜市小吃美食遠近馳名，也有許多景點能吸引觀光客前來，以基隆的條件絕不輸給日本橫濱、德國漢堡等國際大港，所以未來將打造一海一陸主題樂園空間，發展基隆特色觀光，讓世界看到基隆的魅力。

謝國樑表示，希望規劃串連八斗子沿海一代的資源，從海洋大學、八斗子漁港、彩虹屋、和平島，以及東北角的象鼻岩，串接成為一個海洋觀光廊帶，並在八斗子潮境公園，打造一座擁有海景的兒童主題樂園，結合海科館的資源，設置海洋主題的設施體驗與探索，讓孩子們可以與大自然更近距離接觸，就如同美國加州的聖塔莫尼卡海灘碼頭。

▲▼聖塔莫尼卡海灘碼頭。（圖／翻攝google街景）

▲聖塔莫尼卡海灘碼頭。（圖／翻攝google街景）

謝國樑指出，基隆除了有海洋資源之外，還有歷史悠久的鐵道文化，自己將邀請類似深受兒童喜愛的湯瑪士小火車，或是三麗鷗公司的Hello Kitty進駐七堵車站旁的鐵道紀念公園內，改造成一個火車概念主題空間，讓鐵道特色結合觀光活動，連帶提升周邊觀光價值，並可以配合彩繪列車直達車，吸引各地遊客前來，打造全新的觀光熱點。

對於這兩座樂園，謝國樑表示，將比照過去幫基隆市民爭取海科館週一免費入館的經驗，幫市民爭取一週一日免費體驗遊玩，作為基隆市民的福利。

謝國樑表示，基隆港做為許多遊輪停靠的港口，在基隆港區需要有一個觀光亮點來是吸引觀光客駐足，藉此介紹基隆特色，因此，改建中的文化中心，未來提供的展演內容，「未來將評估，是否應調整營運內容，以符合基隆成為一個國際觀光城市的整體需求。」

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