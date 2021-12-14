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社會 社會焦點 保障人權

「快救我尪」半夜住警器狂響　婦夢中驚醒急拍鄰居門救回夫

▲▼基隆市劉銘傳路公寓火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市劉銘傳路一棟4樓公寓傳出火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

基隆市劉銘傳路一棟公寓14日凌晨傳出火警事故！住在2樓的一對八旬夫婦聽到住警器大響從睡夢中驚醒，80餘歲的阿嬤睜眼看見家中已被濃煙覆蓋，急忙將行動不便的老公叫起，卻驚覺老公已意識不清，緊急衝向樓拍門向鄰居求救。警消獲報到場後，也在第一個房間內徒手將80歲的阿公救出，阿公被救出時一度無生命跡象，所幸送醫後恢復呼吸心跳，至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

基隆市劉銘傳路一棟4樓公寓14日凌晨3時許傳出火警，起火點為2樓，而住在2樓的一對八旬夫婦，阿嬤在睡夢中被住警器吵醒，睜眼卻見家中已被濃濃火煙覆蓋，驚覺事態不對，急忙想將行動不便的老伴叫醒，惟因老伴疑似吸入過多濃煙，意識不清，阿嬤慌忙中急奔下樓拍門向鄰居求救。

▲▼基隆市劉銘傳路公寓火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市劉銘傳路公寓火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市劉銘傳路公寓火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄰居在睡夢中聽見阿嬤的求救聲，急忙上樓救援，卻發現阿嬤家的大門已相當燙人，可見內部火勢之大，緊急撥打119求救。警消獲報後也出動3個分隊、8輛消防車、2輛救護車與33名消防人員前往，在佈好水線進入火場後，在第一個房間的臥室床上將已經意識不清的阿公徒手抱出，阿公被救出時一度無呼吸心跳、對痛有反應，所幸緊急送醫後恢復意識，但仍在醫院觀察治療中；而阿嬤雖然臉部和手部被濃煙燻黑，不過幸好僅有輕微吸入性嗆傷，並無大礙拒絕送醫。

▲▼基隆市劉銘傳路公寓火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲阿嬤被救出後所幸僅有臉部和手部被濃煙燻黑，並有輕微吸入性嗆傷，並無大礙，拒絕送醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市消防局表示，據阿嬤表示當時是在睡夢中有聽到警報器的聲音，起來後發現家裡有濃煙，才急著將老公叫醒，但至於起火原因究竟為何，將交由火調單位處理，以進一步釐清起火原因。

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