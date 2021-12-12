基隆專勤隊結合民間團體網路直播　強力放送安心施打疫苗

▲基隆專勤隊結合民間團體網路直播，強力放送安心接種疫苗專案。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

全球新冠疫情嚴峻，加上變異株Omicron來勢洶洶，內政部移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，移民署北區事務大隊基隆市專勤隊與基隆市政府衛生局及轄內民間團體合作，協助安排至指定醫療院所施打疫苗，協助造冊及加強宣導，與新住民透過網路直播方式來回答疑慮，讓逾期外來人口能夠安心出面接種疫苗。

基隆市專勤隊隊長吳鈞城表示，為協助外來人口安心接種 COVID-19 疫苗，共同維護境內所有人民健康，日前應基隆市「台灣頭國際文化交流協會」舉辦大會之際，宣導該隊秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的四不原則。

▲基隆專勤隊透過網路直播呼籲失聯移工出面施打疫苗。

印尼籍移工阿蒂說，之前有聽朋友說過但大家都不敢出面，現在透過直播確認不會抓，將會「揪團」來施打；另外在場也透過曾獲得金鐘獎第51屆最佳新進演員的越南籍新住民阮氏翠恆，來共同宣導，強力放送政策。

基隆市專勤隊指出，現階段不論是失聯移工或在臺逾期的外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗；若沒有身分證明文件，也可以與相關民間團體聯繫，再依通知到指定處所施打。專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。

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