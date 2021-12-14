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施政滿意度獲8成民眾肯定　林右昌感謝府會同仁努力及市民支持

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

根據《年代民調中心》近日一項市長施政滿意度調查，有近8成市民肯定基隆市長林右昌的施政表現，也有超過8成的民眾，肯定林市長上任後，為基隆帶來進步與改變。林右昌今（14日）受訪時表示，這不只是他個人的成就，也要感謝市議會、市府同仁的齊心努力以及市民的支持，他會把握每一天繼續加油。

基隆市政府表示，根據這項在12月6日到8日針對基隆市民所進行的市長施政滿意度調查，對於林市長擔任市長以來，整體施政滿意表現感到滿意的比例達到78.53%，認同基隆有進步與改變的也高達80.11%，基隆市有史以來做得最好的市長，同意比例也有56.1%，更有超過7成（73.06%）的民眾認為，身為基隆人是光榮的，而對於林市長提議將基隆市與金山、萬里、瑞芳等新北市區域合併，也有過半數（50.2%）的市民表示支持。

林右昌在市務會議後記者會中受訪時指出，這幾年基隆的發展跟進步，相信不論是基隆市民或是外縣市民眾都有感，在任期即將屆滿7週年的此刻，市府將會交給所有基隆市民一張漂亮的成績單，基隆的進步跟改變，也不只是對基隆有意義。

林右昌還說，在他上任之初，基隆市的市政滿意度在全國各縣市吊車尾，負債比是全國第三高，更是失業率、離婚率跟自殺率的三高城市，但市府在短短幾年內翻轉這一切，這不只是他個人的成就，也包括基隆市議會、市府同仁大家一起齊心努力，再加上市民的支持跟鼓勵，他會把握每一天繼續加油。

另外，媒體問到，明年將是林市長任期的最後一年，林市長對市政有什麼期待與想法？林右昌回應，明年城市博覽會將在4月底登場，屆時將會總結基隆城市翻新的經驗，也是城市空間的展現，將在整個城市的場域來進行策展，請大家拭目以待，而最近疫情趨緩，郵輪可能在下個月就會復駛，郵輪產業是基隆的城市意象，基隆也是台灣的國際郵輪母港，遊輪展覽結合城市博覽會將呈現嶄新的城市面貌。

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