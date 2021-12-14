超馬好手林義傑一手催生　基隆綠能馬拉松即日起報名

▲超馬好手林義傑一手催生促成，基隆綠能馬拉松即日起報名。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆綠能馬拉松賽事由超馬好手林義傑催生，即將在明年4月9日熱鬧登場，路線橫跨港區及市區街道，讓跑者能享受漁港海風吹拂及基隆獨特景色，這場具有海港特色的馬拉松活動，由台灣體育運動競技協會超馬好手林義傑團隊主辦，活動主會場設在具環保意義的「潮境公園」，讓更多人重視環境保護，即日起開放報名。

林右昌表示，本次賽事分為休閒組4.5公里、健跑組10公里、半程組21公里，贈品也以「不浪費」為主題，提供環保水杯，讓跑者能重複利用以保護地球環境。此活動的核心價值與基隆市政府在市港再生的各項建設陸續啟動、城市快速翻轉之際，仍注重推廣綠色能源的精神不謀而合。

▲基隆綠能馬拉松賽事由超馬好手林義傑催生，即將在明年4月9日熱鬧登場。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆美食可以療癒人心、美景可以讓人放鬆心情。此次綠能馬拉松路跑活動，路線由潮境公園起跑，行經海科館、八斗子漁港、碧砂漁港、海洋大學、和平島（海產街）、正濱漁港彩色屋、沙灣歷史文化園區及基港大樓，跨市區串聯本市文化觀光景點，預計吸引3000位以上好手參加。

這次報名參加路跑的民眾除了享有超值報名費，本活動也特別邀請在地店家一同共襄盛舉，讓跑者不僅能將基隆特色景點盡收眼底，更能在賽道中嚐到最在地的基隆美食，例如：八斗子海菜水餃、天婦羅、燙鎖管、石花凍等，活動主會場還設有美食文創市集，讓跑者及親朋好友能一起同樂。

▲活動主會場設在具環保意義的「潮境公園」，讓更多人重視環境保護。

曾姿雯說，此次基隆橫跨港區及市區街道的馬拉松賽事，希望透過路跑方式，讓更多人認識基隆，體驗到港都之美，誠摯歡迎喜好運動旅遊的跑友們，明年4月9日相約在基隆見。

主辦單位：社團法人台灣體育運動競技協會（義傑事業股份有限公司）

贊助單位：財團法人寶佳公益慈善基金會、寶晶能源股份有限公司

指導單位：基隆市政府

賽事日期：2022年4月9日星期六

報名時間：即日起至2022年2月28日23時59分止

活動會場：潮境公園

報名資訊：2022基隆綠能馬拉松：https://reurl.cc/OklbpA

【更多新聞】

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝...全校上前衛一課



癡情女遭詐騙3萬買點數討不回 無恥渣男反譏「當做一個教訓」



弔詭！騙高雄人帳戶寄到新北超商 金山警逮中和男收簿手

國寶台灣藍鵲賤賣800元 自稱「金山藍鵲」男子下場慘