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南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

▲教育部青年發展署「Let’sTalk青年好政」，台南市政府輔導「台南青委與他們的小夥伴們」等3團隊進行提案，全數上榜表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育部青年發展署「Let’sTalk青年好政」，台南市政府輔導「台南青委與他們的小夥伴們」等3團隊進行提案，全數上榜表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣青年公共審議標竿提案計畫教育部青年發展署「Let’sTalk青年好政」，台南市政府今年輔導「台南青委與他們的小夥伴們」、「三十而已」、「台灣社會議題創新行動協會」3團隊進行提案，全數上榜表現亮眼，共榮獲45萬獎金，台南青年再度展現參與公共事務的強大能量，顯見「南青」超強動能。

台南市長黃偉哲相當關注青年聲音，2019年、2020年於研考會陸續成立台南青年事務委員會、研展暨青年事務科，積極推動青年事務。黃偉哲市長認為，台灣的民主價值需要年輕世代接棒，透過決策開放參與，公共治理會有更多元開放的面貌。期許更多年輕人發揮鯰魚效應，透過公民審議一起Talk，讓公部門脫殼，使市政更貼近民眾聲音，共創共好。

▲教育部青年發展署「Let’sTalk青年好政」，台南市政府輔導「台南青委與他們的小夥伴們」等3團隊進行提案，全數上榜表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市研考會主委戴偉峻表示，今年南市府首度推動青年公共參與提案輔導，針對今年教育部公民審議主題「心理健康」，依青年團隊需求，安排心理健康、公民審議業師，為團隊進行提案輔導、培力。教育部「Let’sTalk青年好政」計畫是臺灣公民審議標竿計畫，第1屆青委也曾於2020年獲選辦理，今年第2屆青委亦組成團隊接力傳承。

「台南青委與他們的小夥伴們」團隊以台南青委為主力，以「解密！網路社群焦慮如何因應？」為主題，預計探討青世代網路依賴及接續而來的壓力、焦慮等。　　「台灣社會議題創新行動協會」團隊以「疫情下，家長面臨的親職照顧壓力與挑戰」為題，將召募父母們一同關注疫情下家長面臨上班及小孩停課的壓力如何自處。

「三十而已」團隊以「育兒歡喜包－促進育兒者心理健康的工作模式之可能與配套」，將召募父母們以線上審議，探討育兒者面臨家庭責任及個人職涯發展的挑戰及壓力。

台南市研考會表示，3組青年團隊預定於明年1至3月辦理公民審議會議，屆時相關活動內容將公告於研考會青資源網頁，歡迎民眾報名參加。研考會也將持續推動青年公共參與提案輔導服務，號召具有理想、熱誠的青年加入，為社會蓄積更多創新改變的動能。

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