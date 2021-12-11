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獨／染疫中研院女曾到某大學上課　公布校名「由指揮中心決定」

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部證實，中研院確診個案曾到某大學進修推廣部上語言課。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室前天（9日）驚爆一名已離職女職員確診，教育部今（11日）也公布一名新增個案，來自國內大專校院，根據《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，該個案就是中研院個案，教育部稍早證實，並指該名個案就是中研院染疫個案，因為前往國內某大學進修推廣學習語文，所以列為本土大專校院新增個案，校方也有進行停課等相關措施，不公布校名是因為這屬於指揮中心權責，要由指揮中心決定。

前天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，而根據教育部今（11日）公布最新統計資料，截至昨（10日）天為止，各級學校新增6例確診個案，其中1例為本土大專校院生，打破一個多月來「＋0」紀錄。

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▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院基因體研究中心傳出確診個案。（圖／記者許靖騏攝）

外界好奇新增1例來自本土大專校院，是否就是中研院已經離職的女職員，教育部接受《東森新媒體ETtoday》詢問時坦承，的確就是該名女職員，該女曾前往國內某大學進修推廣部學習語言，因為染疫關係，所以列為本土大專生新增個案。

對於為何沒有公布學校名稱，教育部表示，這個權責在指揮中心，可能涉及疫調，相關資訊要詢問指揮中心，但根據教部了解，校方已經有進行相關處置措施，包括接觸者已經進行匡列，並且還有停課及清消。

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